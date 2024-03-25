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Капитан сборной Исландии - о матче против Украины: Их нападающий из Жироны уже забил достаточно много голов, а Мудрик опасен на фланге
Йоханн Гудмундссон прокомментировал предстоящий матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Исландии Йоханн Гудмундссон прокомментировал финал плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.
"В их команде много индивидуально сильных игроков, и мы должны об этом позаботиться. У них есть быстрые футболисты, которые играют в хороших лигах. Их нападающий из "Жироны" Артем Довбик уже забил достаточно много голов, и Михаил Мудрик чрезвычайно опасен на фланге, как и другие игроки, но у нас также есть отличные игроки, которые играют на высоком уровне".
Напомним, что поединок Украина - Исландия состоится 26 марта. Начало - в 21:45.
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