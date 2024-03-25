Капитан сборной Исландии - о матче против Украины: Их нападающий из Жироны уже забил достаточно много голов, а Мудрик опасен на фланге

Капитан сборной Исландии Йоханн Гудмундссон прокомментировал финал плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.

"В их команде много индивидуально сильных игроков, и мы должны об этом позаботиться. У них есть быстрые футболисты, которые играют в хороших лигах. Их нападающий из "Жироны" Артем Довбик уже забил достаточно много голов, и Михаил Мудрик чрезвычайно опасен на фланге, как и другие игроки, но у нас также есть отличные игроки, которые играют на высоком уровне".