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Маркос Антонио: Важно детально подготовиться к игре с Бенфикой
Хавбек рассказал о втором сборе команды в Турции
Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио подвел итоги второго сбора в Турции.
"Чувствую себя хорошо в любое время суток. Мы очень много работали. Сейчас у нас есть еще 10 дней до первого официального матча.
Сейчас важно подготовиться именно к матчу с "Бенфикой", скорректировать некоторые детали, чтобы мы продолжали идти вперед и показали себя на высоком уровне в первом матче", – сказал Антонио официальному каналу клуба в Youtube.
Первый матч между "Шахтёром" и "Бенфикой" состоится 20 февраля.
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