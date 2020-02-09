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Маркос Антонио: Важно детально подготовиться к игре с Бенфикой

Лига Европы
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Хавбек рассказал о втором сборе команды в Турции

Маркос Антонио: Важно детально подготовиться к игре с Бенфикой
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио подвел итоги второго сбора в Турции.

"Чувствую себя хорошо в любое время суток. Мы очень много работали. Сейчас у нас есть еще 10 дней до первого официального матча.

Сейчас важно подготовиться именно к матчу с "Бенфикой", скорректировать некоторые детали, чтобы мы продолжали идти вперед и показали себя на высоком уровне в первом матче", – сказал Антонио официальному каналу клуба в Youtube.

Первый матч между "Шахтёром" и "Бенфикой" состоится 20 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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