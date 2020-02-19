Мораес: Поединок с Бенфикой - матч без фаворита

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес высказался относительно шансов своей команды в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

"Мы хорошо изучали "Бенфику" и видели все ее игры. Это техничная команда, но наши тренеры из Португалии, а потому дали нам много информации. Думаю, нас ждет матч без фаворита, но я надеюсь, что мы пройдем "Бенфику".

С начала подготовки в январе мы много изучали стиль игры "Бенфики". Это очень сильный соперник, который выдает отличные результаты. Они были великолепны, пока не угодили в неудачную серию из трех последних матчей. Но у "Бенфики" опасная атака, а потому нас ждет интересная игра.

У всех команд есть свои сильные и слабые стороны, и мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами. Тренеры дали нам много идей о том, какой должна быть наша игра и что мы можем сделать, чтобы воспользоваться минусами соперника", - сказал Мораес в интервью O Jogo.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в четверг 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.