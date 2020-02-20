Рома - Гент. Анонс и прогноз матча

20 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Ровно год назад "Рому" и "Гент" роднил бардак в клубе. Ныне итальянцы вновь в кризисе. А как раз бельгийцы полностью преобразились. Первые уже начинают думать о Лиге Европы как о более реальном шансе попасть в Лигу Чемпионов, чем Серия А. Вторые же в лице президента Ивана Де Витте вполне понимают заявления о "лучшем времени победить "Рому". И ищут месть за 1:7 дома от этого соперника десять лет назад. Их ярчайшая атака, слабая оборона обеих команд и участие украинцев Романа Безуса и Игоря Пластуна превращает противостояние в весьма интересное.

Ужасное начало 2020-го года "Ромы" продолжается. Всего две победы в девяти матчах во всех турнирах, ничья и четыре поражения с 13-ю пропущенными в пяти последних. Уже шесть очков отставания от четвертого места. Спортивный директор Джанлука Петраки уже врывался с криками в раздевалку и, похоже, покинет клуб. Главный тренер Паулу Фонсека уже вел серьезный разговор и с ним, и с игроками, на днях заявившими ему, что его тактика ошибочна. Жаловался на то, что команда пропускает с первого же удара. А капитан Эдин Джеко говорил об игре "не на уровне Серии А".

В матчах против "Сассуоло" и "Болоньи" команда полностью провалила первые таймы, даже не борясь за мячи и выглядя ужасно в центре поля и в обороне. В прямой битве за четвертое место против "Аталанты" она как раз явно улучшила оборону "на стратегическом уровне" (Фонсека). Вратарь Пау Лопес и вовсе назвал первый тайм "почти идеальным". Но и этот матч был проигран. Креатива в атаке практически не было. Не было и инициативы и давления в центре поля, что позволяло сопернику чувствовать себя вполне комфортно. Ужасный багаж к возвращению Лиги Европы.

В самом турнире осенью римляне также не впечатлили. Они забили в целом 12 мячей, из них семь - в ворота "Истанбул Башакшехир". Но из-за голов на последних минутах четыре очка против "Боруссии" Менхенгладбах превратились в одно. А скромный "Вольфсбергер" переиграть так и не удалось, причем в Риме сопернику дважды позволили отыграться. Тогда беспорядок в ЛЕ на фоне порядка в лиге объяснялся ротацией, усталостью первого состава и слабостью запасных. Ныне же первый состав такой же уставший, к тому же такой же беспорядочный в лиге. А запасные не сильнее.

В "Генте" все наоборот. Он начал год четырьмя победами и одной ничьей с 14-ю забитыми. В целом забил в лиге 54 мяча в 26-ти турах. Впервые в сезоне одержал четыре победы подряд. В том числе и в гостях, где игра ранее не получалась. Серия без гостевых побед в лиге и Лиге Европы с июля по октябрь включительно забыта. В ЛЕ у него лишь одна гостевая победа во всей кампании. Зато на сложном выезде, в немецком Вольфсбурге (3:1). Причем тогда удалось вернуться с 0:1. А в Сент-Этьене (0:0) удалось отлично "засушить" игру.

"Буйволы" впервые в своей истории выиграли группу турнира, причем без поражений. Не проигрывали уже в десяти матчах подряд и в пяти гостевых в Лиге Европы. Неплохо для команды, не попавшей до того в два групповых турнира подряд и еще весной бывшей объектом критики и насмешек, центром открытых писем президента и экстренных заседаний. Короче, бывшей "Ромой". Ныне в клубе говорят о сбывшейся мечте, о превзойденных ожиданиях. И дело не только в результатах. А прежде всего в игре и настрое.

Несмотря на девятиочковое отставание от "Брюгге", именно "Гент" называют наиболее яркой командой Бельгии. Подопечные Йесса Торупа выносливы, яростно прессингуют, играют быстро, вертикально. На атаку. "Даже со всеми сложностями "Рома" - одна из сильнейших команд в Европе в плане таланта. Но нам нужен гостевой гол, ведь не пропустить будет непросто. Так что будем атаковать. Даже при том, что, наверное, будем реже владеть мячом. На бумаге у нас нет шансов, но в футбол играют не на бумаге. И после осенней кампании и начала года мы уверены в себе. Идеальный тест для нас".

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Кадры

Возможную ротацию "Ромы" вновь ограничивают травмы. В центре обороны остаются трое - Манчини, вынужденный в Бергамо играть в центре поля, растерявший форму Смоллинг и Фасио. На флангах - Коларов, Спинаццола либо Сантон. Лопес вряд ли отдохнет, ведь второй вратарь команды Миранте травмирован. В центре поля нет замены (кроме Манчини и выходца из Сегунды Вильяра) Кристанте и Верету. Несмотря на доступность Николы Калинича, вряд ли свое место в центре атаки потеряет Эдин Джеко, забивший четыре гола в своих последних пяти матчах.

Лишь на флангах и под нападающим есть варианты. Фонсека уже подтвердил дебютный "старт" арендованного у "Барселоны" Карлеса Переса. Кризисные Ундер, Клюйверт и Перотти могут получить еще один шанс. А Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини выглядят получше.

"Гент" остался без двух бомбардиров. Роман Яремчук и Лоран Депуатр, забившие по семь мячей в Еврокампании, травмированы. Квилитая и Ньянгбо гораздо слабее их. Зато "канадский Месси" стремительный 20-летний Джонатан Дэвид забил шесть мячей в лиге с начала года и 15 в целом. А под нападающими в схеме 4-3-1-2 расположится Роман Безус. До декабря украинец отыграл менее ста минут в Еврокампании, но затем отдал два ассиста против "Александрии". А 2020-й год начал двумя точными ударами со средней дистанции, классным ассистом вразрез и двумя предголевыми пасами.

В центре поля сыграют мощный Овусу, игрок короткого паса Кумс и динамичный Оджиджа-Офойе, владеющий хорошим ударом. На флангах обороны отметим остроатакующих (и слабых в обороне) Мохаммади и Кастро-Монтеса. И более надёжных - опытного и спокойного Лустига и Асаре. А центр обороны возглавляет Игорь Пластун. Он пропустил лишь 118 минут с начала сезона. Даже отдал ассист длинным пасом в январе. Правда, в последних матчах пропускал голевые пасы мимо себя. Оборона команды все еще слабовата. И вратарю Камински приходится немало спасать.

"Рома": Лопес, Сантон, Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, К. Перес, Мхитарян, Джеко

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгадо-Нгаджи, Асаре, Кумс, Овусу, Оджиджа-Офойе, Безус, Дэвид, Ньянгбо

Прогноз: Рома - Гент 2:1

Прессинг, скорость Дэвида, ум и точность Безуса очень опасны для "Ромы". Канадец называет матч "важнейшим в моей жизни" и собирается поразить скаутов приличных клубов. Торуп чувствует особенность Лиги Европы и новый уровень настроя игроков. Он требует характер и солидность и вполне может их получить. "Гент" способен поразить слабую оборону римлян. Но и его слабая оборона пострадает от Джеко, Мхитаряна либо Пеллегрини. Серия "Ромы" без поражений от бельгийских команд достигнет 13-ти матчей, дома против всех она не проиграет в 14-ом из 15-ти. Впрочем, интрига сохранится.