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Тренер Бенфики Лаже: Мы дружим с Каштру много лет

Лига Европы
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Тренеры отлично знают друг друга

Тренер Бенфики Лаже: Мы дружим с Каштру много лет
Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже рассказал о своей дружбе с наставником Шахтера Луишем Каштру.

"Мы знакомы с Каштру и дружим много лет, ведь он работал в академии "Бенфики". У нас прекрасные отношения. Он один из лучших тренеров в Португалии, уверен, и в Украине. Команды Каштру всегда играют в качественный, зрелищный футбол.

Рад, что встретимся с ним во главе команд-соперниц, как настоящие джентльмены", – сказал Лаже.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Бруно Лаже
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Источник:
ТК Футбол

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