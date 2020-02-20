Тренер Бенфики Лаже: Мы дружим с Каштру много лет

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже рассказал о своей дружбе с наставником Шахтера Луишем Каштру.

"Мы знакомы с Каштру и дружим много лет, ведь он работал в академии "Бенфики". У нас прекрасные отношения. Он один из лучших тренеров в Португалии, уверен, и в Украине. Команды Каштру всегда играют в качественный, зрелищный футбол.

Рад, что встретимся с ним во главе команд-соперниц, как настоящие джентльмены", – сказал Лаже.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.