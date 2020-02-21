Через тернии ВАРа, или Фан-сектор у микрофона. Акценты зрителя на игре Шахтера с Бенфикой

Вчерашняя победа тем более ценна, что одержана не только в борьбе с соперником, но и при противодействии дебютировавшей в Лиги Европы системы ВАР (Видео Ассистент Рефери – то есть, мы имеем полное право писать эту аббревиатуру не по-английски. И уж тем паче, если мы спокойно пишем УЕФА, с которым все обстоит не так гладко).

Матч в Харькове был средней степени смотрибельности, пожалуй, немного не дотянув до оптимальной нормы. Довольно скучный первый тайм (в котором, помимо незасчитанного гола нашлось место лишь выпаду Коваленко – и все это в течение считанных минут) был с лихвой компенсирован на редкость содержательным вторым, где относительно тихо прошла лишь самая концовка.

Последнюю для "Бенфики" возможность уйти от поражения и получить фору перед домашней "ответкой" упустил на 79-й минуте Гримальдо, чей коварный удар парировал Пятов. Его же предыдущая попытка четырьмя минутами ранее смотрелась куда менее убедительно – для кипера "Шахтера" это были семечки. Ну а больше, кроме гола, у гостей и вспомнить нечего.

То есть, более часа игры "орлы" сидели в засаде, "проснувшись", лишь пропустив мяч. В народе бытует мнение, что такова, мол, порочная тактика Каштру – мгновенный переход к игре на удержание, вскорости же и наказуемый. Во-первых, подобное развитие событий наблюдалось в Европе и при Фонсеке. Во-вторых, в футбол играют две команды, а мы смотрим со своей стороны баррикад.

У "Шахтера" было шесть шансов, которые я бы отнес к голевым. Помимо двух голов, это удар Исмаили в штангу за пять минут до 1:0, а также три сэйва Влаходимаса, позволяющие мне назвать его самой заметной фигурой матча. Он справился с ударами Коваленко, Мораеса и Марлоса еще при неоткрытом счете, что лишь подчеркивает вышесказанное.

Что касается счета игры, то он, в худшем случае, справедлив. А на мой привередливый вкус (без учета болельщицких предпочтений), "Бенфика" не заслуживала гостевого гола. Не убедили. Скажу больше, команда гостей разочаровала. Генерал Мороз? Поглядим на продолжение в Лиссабоне.

Дебют ВАР в Лиге Европы мог стать для "Шахтера" роковым. О незасчитанных голах, подобных тому, что забил Марлос на 20-й минуте, мы уже достаточно говорили в свое время. Условные пол-пальца ноги, определяющие преимущество форварда – это курам на смех. Но никуда не денешься: таковы сейчас правила, и этим удовольствием мы обязаны именно системе ВАР.

К слову, вдогонку недавней статье об изменениях правила офсайда. Мой приятель-арбитр предложил свой вариант выхода из ситуации: "Зазор между игроками. Если он есть – вне игры. Да и фиксировать проще". Боюсь, однако, побоятся нарушить баланс в пользу атаки…

Во втором эпизоде с вмешательством ВАР все было абсолютно логично, и обсуждать тут нечего. Если нарушение правил имело место до гола из офсайда – "отматываем назад и ставим точку". "Вне игры" до фола? Задаю этот вопрос своему консультанту. Ответ: "Игрок был до линии мяча, передача шла поперек. Там возможно рука залезла, но по линии вратарской вне игры не было".

Важнее то, что оба раза команда Каштру, вопреки злой воле обстоятельств, переламывала ситуацию в свою пользу. В первом случае ей для этого понадобилось более получаса, во втором – пять минут. Взяли свое по праву, а кому охота – тот пущай вар-варнякает…

Хотел бы подчеркнуть, что в этот раз была именно КОМАНДА, как никогда. Лично мне чертовски трудно выделить в ней какую-то личность. Проще будет назвать тех, кого не стал бы выделять: Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко. Это не значит, что они хуже сыграли – скорее меньше запомнились.

И, в очередной раз, респект Каштру за реанимацию "мертвых душ" и доводку "скамеечников" периода Фонсеки. Это тот случай, когда работа тренера наглядно видна даже дилетантам. И акцентирую на качестве кадрового пополнения и спарринг-партнеров этой зимой. Если слово "качество" здесь уместно.

Если же "Шахтер" еще и пройдет в следующий раунд плей-офф, чего ему так и не удалось сделать с предшественником Каштру, тогда останется лишь вопрошать: где Фонсека, где? "Рому" не предлагать – нас интересует клуб с украинской пропиской и его достижения в Европе.

Откровенно говоря, был поражен степенью некомпетентности комментатора матча на канале "Футбол". К серости давно привык, но чтобы так… Эти качели со спорными моментами, когда одна ошибочная версия сменяет другую. Куда бежим впереди паровоза? Зритель и без тебя запутается, зачем подливать масло в огонь и сбивать людей с толку?

Эти заявления типа: есть ли справедливость в футболе? Под справедливостью подразумевалось принятие судейских решений в пользу обеих команд по очереди. Что за детский сад? Этот безудержный фанатизм. Помнится, когда-то упрекал в этом Вацко. Так вот, по сравнению со вчерашним, Виктор был просто примерным "кузьмичом".

Эта потеря человеческого лица, когда орешь как дворовое пацантрэ, искажая звук в динамиках – зашквар… А на фоне этого всего нужно обладать особым талантом, чтобы (с такой-то практикой!) перепутать Марлоса с Коваленко, пускай даже и на общем плане. Я уже молчу о том, что нормой стало называть лишь бьющего по воротам, а кто был с мячом раньше – догадайся, мол, сама!

Сторонников конкурирующего "пула" просят не злорадствовать – там бывает и печальнее. Что я хотел всем этим сказать? Как зрителю, если мне что-то и помешало вчера получить полное удовольствие от игры, так это уровень комментария. Прибавьте к этому технические проблемы на платных интернет-сервисах, куда нас нынче загоняют, словно стадо баранов…

О чем тогда вообще говорить будем?