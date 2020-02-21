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Таарабт: Мы разочарованы, хотя это и не самый плохой результат для Бенфики

Лига Европы
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Все решится через неделю

Таарабт: Мы разочарованы, хотя это и не самый плохой результат для Бенфики
Новина українською

Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт подвел итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" (1:2).

"Мы разочарованы таким результатом, ведь играли на победу. Приложим все усилия, чтобы обыграть дончан в домашнем матче и пройти дальше.

Мы хотели победить и даже не думали об ответной встрече. Однако это не самый плохой результат для "Бенфики", - сказал Таарабт.

Напомним, что ответный поединок в Лиссабоне состоится через неделю в четверг 27 февраля.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Адель Таарабт
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