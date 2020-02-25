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Коуч Бенфики: Теперь все наши мысли - только о Шахтере

Лига Европы
(2 голосов)

Горнякам стоит ждать другую "Бенфику"?

Коуч Бенфики: Теперь все наши мысли - только о Шахтере
Новина українською

Главный тренер португальской Бенфики Бруно Лаже анонсировал подготовку своей команды к игре с "горняками" в матче 1/16 Лиги Европы.

Команда, по словам господина Лаже, сплоченная и всегда едина.

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Я это вижу и на тренировках, и во время поединков. Каждый футболист отдается полностью.

Сейчас мы сохраняем первое место в чемпионате, поэтому теперь все мысли - только о "Шахтере".

Наши амбиции - это победа и выход в следующий этап.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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