Коуч Бенфики: Теперь все наши мысли - только о Шахтере

Главный тренер португальской Бенфики Бруно Лаже анонсировал подготовку своей команды к игре с "горняками" в матче 1/16 Лиги Европы.

Команда, по словам господина Лаже, сплоченная и всегда едина.

Я это вижу и на тренировках, и во время поединков. Каждый футболист отдается полностью.

Сейчас мы сохраняем первое место в чемпионате, поэтому теперь все мысли - только о "Шахтере".

Наши амбиции - это победа и выход в следующий этап.