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Коуч Бенфики: Теперь все наши мысли - только о Шахтере
Горнякам стоит ждать другую "Бенфику"?
Главный тренер португальской Бенфики Бруно Лаже анонсировал подготовку своей команды к игре с "горняками" в матче 1/16 Лиги Европы.
Команда, по словам господина Лаже, сплоченная и всегда едина.
Я это вижу и на тренировках, и во время поединков. Каждый футболист отдается полностью.
Сейчас мы сохраняем первое место в чемпионате, поэтому теперь все мысли - только о "Шахтере".
Наши амбиции - это победа и выход в следующий этап.
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Источник:Футбол News
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