Жозе Боту: В Португалии живет 10 миллионов человек, из них 6 миллионов поддерживают Бенфику

Глава скаутской службы "Шахтера" Жозе Боту, который ранее работал с "Бенфикой", рассказал, как в Португалии поддерживают лиссабонский клуб.

"В Португалии живет 10 миллионов человек, 6 миллионов поддерживают "Бенфику". Этот клуб всегда ощущает серьезное давление, все работники команды к этому привыкли.

Довольно сильное давление есть и сейчас. Его ощущают игроки и главный тренер. Но преимуществом "Бенфики" будет матч на домашнем поле. Трибуны – 12-й игрок, тут очень громко поддерживают.

Но это не должно стать большой проблемой для "Шахтера". Нашим игрокам тоже нравится играть при такой атмосфере. Но в сложные, кризисные моменты стадион становится значительной поддержкой для "Бенфики".

Это знает и Луиш Каштру, который много лет работал в Португалии", – сказал Боту.