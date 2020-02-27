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Бенфика - Шахтер 3:3. Крепость устояла, но войско пало

Лига Европы
(4 голосов)

Горняки продолжают свой поход за трофеем

Бенфика - Шахтер 3:3. Крепость устояла, но войско пало
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Португалия наилучше была представлена в плей-офф Лиги Европы – сразу четырьмя командами. Однако "Бенфика" свой матч против "Шахтера" проводила уже как последний представитель страны в Европе. "Брага", "Порту", а за ними и "Спортинг" дружно сошли с дистанции, поэтому репутацию нынче шестой Ассоциации в Таблице коэффициентов могли спасти только "орлы". Для этого должны были "заклевать" "Шахтер".

То, что "Бенфика" не собирается перерывать невероятную беспроигрышную домашнюю серию во втором по значимости европейском турнире, которая началась в 2008-м году после поражения от "Металлиста", было понятно с первых же минут. "Шахтер" сидел в засаде, хозяева провели небольшую разведку и пустили в ход свой хищный инстинкт. Удар Винисиуса не стал проблемой для Пятова, а вот выстрел Чикинью голкипер мог и не потянуть. Благо, подстраховал Исмаили.

В одной из следующих атак украинской команде уже немного повезло, когда мяч после удара / прострела Пицци никого не задел и в считанных сантиметрах пролетел мимо дальней штанги. Но конструкция была расшатана, и гол не мог не состояться: Пицци получил мяч на левом фланге, сместился к воротам, не почувствовал сопротивления и элегантно закрутил сферу под дальнюю штангу. Все к этому шло.

Несмотря на присутствие в составе молодых и не закаленных такими сражениями Додо и Маркоса Антонио, "Шахтер" мужественно принял удар. И немного поменял игру. Контратаки прорезАлись и ранее, однако теперь они стали вышколенными, четкими. Одну из таких из центра поля разогнал Маркос Антонио шикарным переводом мяча на Додо, тот заполнил собой свободную зону и прострелил идеально как для такой ситуации – сильно и в гущу игроков. Залететь могло как от своего, так и от чужого. И вот пожалуйста: мяч оказался в сетке ворот по итогам борьбы Мораеса с Ферру и Рубеном Диашом. От кого конкретно? Кажется, от Диаша, но это не так уж и важно.

"Шахтер" освоился и играл точно не хуже "Бенфики". Но не выжимал максимум из своих возможностей в ущерб собственным перспективам. Марлос мог и качественнее распорядиться мячом во время широкой атаки, а удар Исмаили, который оказался на правом фланге и получил пас от Тайсона, встряхнул штангу, а не соперника.

Гости как бы и старались держать мяч, рассчитывая оставлять "Бенфику" без моментов, но такой план выглядел утопично. Во-первых, "орлы" находили нестандартные способы продвинуться к воротам, во-вторых, часто сами футболисты "Шахтера" допускали обрезки, непринужденные потери в центре поля, и подвергались острым атакам. Но второй гол, как и первый, пропустили снова весьма просто. Подача Пицци от углового флажка – результативный удар головой Рубена Диаша. На 36-й минуте второго матча восстановился полный паритет. До конца тайма уже никто не рисковал.

А вот на старте второй 45-минутки понеслись вперед обе команды. Сначала, собственно, "Бенфика", а "Шахтер" просто реагировал. Хотя и "орлы" могли летать низко, если бы Николай Матвиенко не придумал ужасную передачу с фланга на Пятова. Диего Соуза перехватил мяч, оттянул за собой голкипера и отдал своевременную передачу на Рафу Силву. Тот попал безупречно – 3:1.

После этого как раз и проявилась острая реакция "Шахтера". Сразу же подопечные Каштру пошли вперед и забили гол после подачи углового – Степаненко вколотил как из пращи.

Такой счет уже устраивал "горняков", позволял им не раскрывать зоны. Впрочем, против агрессивной "Бенфики" играть от защиты (а "Шахтер" это делать не умеет) означало самоустраниться. Поэтому Каштру приветствовал активность Тайсона, Марлоса, и Маркоса Антонио, который завершал острую атаку. Неудачно, но напряжение возросло еще больше.

Когда прошла атака с участием Тете, Тайсона и Мораеса, и с итоговым ударом Исмаили в каркас ворот, был офсайд. А вот удару Сеферовича после подачи Пицци со штрафного ничего не мешало, кроме точности. Простили, ну и ладно. Зато "Шахтер" не прощал. В таких матчах (да и в футболе в целом) беспощадность – это добродетель. Фирменная "паутина" "горняков" привела к тому, что Исмаили получил возможность прострелить с фланга, защитник попытался перекусить эту атаку, но только скорректировал траекторию полета мяча на ногу Патрику. Алан положил корпус и с отскоком от газона послал сферу по назначению. Теперь "Бенфике" нужно было забивать дважды.

А она не забила больше ни одного мяча (и момент был только один – удар головой Винисиуса). Продлила для себя беспроигрышную домашнюю серию в Лиге Европы, но не продлила для Португалии этот евросезон. Крепость устояла, но войско пало. А "Шахтер" впервые за последние четыре года проходит первую стадию плей-офф. Каштру уже превзошел Фонсеку. С первой же попытки.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
27 февраля. Португалия. Лиссабон. Стадион: "Да Луш"
"Бенфика" - "Шахтер" 3:3
Голы: Пицци 9, Рубен Диаш 37, Рафаэл Силва 47 - Рубен Диаш 12 (авт.), Тарас Степаненко 49, Алан Патрик 71
"Бенфика": Влаходимос - Т.Тавареш, Ф.Феррейра, Диаш, Гримальдо - Чикиньо (Харис Сеферович 67), Вайгль, Таарабт, Р.Силва - Диего Соуза (К.Винисиус 79), Пицци (Жота 79)
"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Антонио - Марлос (Тете 62), Патрик (Хочолава 90+2), Тайсон (Коноплянка 86) - Жуниор Мораес
Предупреждения: Рафаэл Силва 50 - Исмаили 43, Тайсон 83
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В статье: Тарас Степаненко Алан Патрик Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (56)
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metall5291 (Kharkiv)
28.02.2020 в 00:24
Молодцы, 1000 раз. Молодцы все, кроме естественно Матвиенко. Которого, в случае (не дай Бог) поражения мало было бы убить головой об штангу. Но пронесло, ребята выручили несостоявшегося лондонца - арсенальца. (). Спасибо за игру, за эмоции, за эту ничью-победу.
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+1
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Max_Nj (Мелітополь)
28.02.2020 в 00:23
Ребята, я, Вас - обожаю!!! Вы - СУПЕР!!!
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0
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Кююмалайнен (Київ)
28.02.2020 в 00:20
Прикольно получилось - Аланы и Патрики Португалию похоронили, контрольный выстрел - выбили последнего представителя...
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
28.02.2020 в 00:19
Понравился Шахтер как играл уже после 3-3, постоянно давили и толпой отбирали. Ну и конечно же за очки в копилку спасибо!
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scorpius (Ck)
28.02.2020 в 00:19
Игра - валидол. Ждем жеребьевку. Для набора очков неплохо было бы повременить с попаданием на немцев и испанцев, с остальными можно бодаться.
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-1
Lion Killer (Львів)
28.02.2020 в 00:22
тут нема кого Шахатрю боятися, деякі гравці як П.ятов, Мораес, Марлос, Тайсон, Ісмаїлі, Степаненко знаходяться на піку, а то і завершенні кар.єри, зі всіма можна грати. Шахтарю ще кілька офіційних матчів зіграти, щоб не виглядати так сиро епізодами, далі буде цікаво.
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Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:27
Марлос уже все. От него не осталось ничего.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2020 в 00:18
Молодцы!!! Где тот утырок, который в комментах к интервью Каштру прогнозировал 5-0?
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+1
0
support (Kyiv)
28.02.2020 в 00:15
Пользуясь случаем, привет Виктору бокасе, который с детства за Бенфику
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
28.02.2020 в 00:16
А он за другую Бенфику
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+1
0
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scorpius (Ck)
28.02.2020 в 00:26
Они с бандитычем паленки нажрались с горя, через пару дней оклимаются)
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0
0
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Max_Nj (Мелітополь)
28.02.2020 в 00:13
Ребята, я, Вас - обожаю!!!! Вы - СУПЕР!!!!
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+6
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.02.2020 в 00:10
Поздравляю всех болельшиков с победой, но очень много брака было в первом тайме, но Шахтёр успокоился и забил ещё 2 безответных. Главное, чтобы жребий попался хороший, завтра узнаем. Опять же ВСЕХ С ПОБЕДОЙ
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+6
0
football oracul (Черновцы)
28.02.2020 в 00:07
Поздравляю всех болельщиков Шахтёра!!! Было тяжело, очень тяжело, но парни собрались и показали, на что способны!!! Продолжение следует.....
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+8
0
фанат футбола (Poltava)
28.02.2020 в 00:07
Рома или Копенгаген
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:07
Истамбул Бешакшехир
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 00:17
Було б досить непогано попасти на Рому, обіграти її і відправити напищеного Фонсєку у відставку. Але все ж таки краще Копенгаген, Рому можна залишити на потім)))
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0
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.02.2020 в 00:19
Чем тебе Фонсека не угодил?)))
+1
0
Algrab (Костопiль)
28.02.2020 в 00:06
Що тут сказати...Молодці!!! Але третій гол у ворота Шахтаря це повний піпець...
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+2
0
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Aleksandr.t (Донецк)
28.02.2020 в 00:05
Давно я таких матчей не смотрел, огонь игра. Спасибо Шахтёру, просто молодчаги, смогли!!! Игра от защиты это не наше, хорошо что Каштру это вовремя понял. Всех с победой!!!
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+6
0
FCZK-1922 (Кировоград)
28.02.2020 в 00:04
Болельщик Динамо говорит молодцы горняки. Матч очень живой, интереснее большинства в плей офф ЛЧ. Но защита..ну вы поняли. Желаю вам удачи в еврокубках и хорошего жребия.
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+7
0
oda1979 (Запорожье)
28.02.2020 в 00:06
Как зовут этого болельщика? Тут Суркис интересуется...
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+2
0
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Romerik (YNWA)
28.02.2020 в 00:07
За тобой уже выехали)
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
28.02.2020 в 00:12
Кто выехал, евреи киевской области?)
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
28.02.2020 в 00:15
Ага))
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:04
А еще Коноплянка тот еще клоун. Выходит на замену и сразу желтую выхватывает. Фернандо пускай наигырвают вместо этого пижона.
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+1
-1
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victor1306 (Мадрид)
28.02.2020 в 00:04
Просто молодці!Мегаважливий результат! Перестрілка вдалась. Красунчики!
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+1
0
absurdlight (Kiev)
28.02.2020 в 00:03
Пятов - неЛ0х
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0
0
Vova Andrienko
28.02.2020 в 00:02
Браво! Воистину удивили своей волей к победе, особенно когда было 3:1! Но они это сделали!!!! Поздравлю Шахтер с победой и выходом в 1/8!!!
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:01
Ну что тут говорить. Оборона - дыра. Матвиенко в Ман Сити, Арсенал,да? Заиграл бы там пацан. Кто-то даже возмущался чего это он на трансфермаркете только 5 млн стоит. 2 Гола привез, а мог привезти и 5 голов. Шахте надо срочно искать защитника или наигрывать Бондаря. Потому что с Матвиенком ниче не получится. Он все матчи в Лиге Чемпионов провалил. Не тянет совсем.
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+4
-3
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Aleksandr.t (Донецк)
28.02.2020 в 00:08
Полностью согласен. Матвиенко сегодня был антигероем матча. Сколько он угловых привёз? Я со счета сбился, но штук 6 точно. Какая там Англия, думаю ему светит лавка или дубль на очень долгое время.
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:09
Защита вообще слабая, а Матвиенко слабее всех сегодня.
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+2
0
Lion Killer (Львів)
28.02.2020 в 00:25
Тут не в Матвієнку чи Кривцову проблема. Ціла команда епізодами випадала, сипалася. Не вистачає поки тонусу, форми для того щоб всі 90 хв відіграти зібрано. Хто б не випав наступним суперником, Шахтар ще додасть.
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0
0
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Romerik (YNWA)
28.02.2020 в 00:01
Красавцы. Плюс несколько сотых в копилку Украины, победа главных конкурентов в таблице коефов, и плюс все португальцы вылетели. Это ли не праздник. П.С. Колясик конечно выдал сегодня лебединое озеро. Если не пошло, значит не пошло.Бывает... Ждём Юнайтед в 1/8 й. Хочется на это посмотреть...
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okolegko (Київ)
28.02.2020 в 00:24
Чому сотих? Десятих. От якраз юнайтед і не бажано (принаймні в наступному раунді, краще десь у півфіналі, а у фіналі – з вовками). Треба когось із рангу понижче, бенфіками вже наїлися
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Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:00
Отлично! При удачном жребии Шахтер еще может очков в копилку прибавить!
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ДВ (Одесса)
28.02.2020 в 00:00
надо Башакшехир
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
28.02.2020 в 00:06
Не потрібно ніяких удачних жрєбїв і так пройдуть в 1/4
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Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:07
Нет, без хорошего жребия не обойтись. Очень уж в защите хреново играли
+1
0
аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 00:09
Думаю, что Шахтер может очков прибавить при любом жребии. Там нет команд, намного превосходящих горняков в классе. Но, чтобы пройти подальше - удача при жеребьевке будет не лишней.
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0
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Romerik (YNWA)
28.02.2020 в 00:13
Согласен, что жребий не важен. Вон Юнайтед пачками пропускает в АПЛ, Севилья уже не та что раньше, и Интер вроде как обкатывает резервистов. Нужно сразу тащить сильного, и тогда доказывать, что мы чего-то стоим...
+1
0
aleks68
27.02.2020 в 23:59
привет бокассе. не удавился с горя
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+9
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.02.2020 в 00:13
Он пошёл плакать в подушку
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+3
0
аалекс ( Крым)
27.02.2020 в 23:58
Шахтер, как впрочем и Бенфика, в очередной раз доказал, что игра в защите - не его. Атака - наше все. Каштру-голова. Горняков с заслуженным выходом в следующий круг. Всем удачи, ждем жеребьевку.
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 23:58
Неожиданно. Степе медаль. Кажись все.
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+5
0
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Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:18
Плюс можно еще значок какой-нибудь за финт в конце матча
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
27.02.2020 в 23:58
Маладца , местами даже не плохо )
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+3
0
KpaMapb (Краматорск)
27.02.2020 в 23:57
Шахтёр с выходом в следующую стадию! Спасибо, что набрали очки - они нам пригодятся! По игре - 1й тайм - плохо, когда начался второй и счет стал 3-1 откровенно стало боязно, но как отыграли оставшееся время - почти без шансов для Бенфики - солидно!
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 23:57
Бенфике это не мёртвый парашкинский газмяс нах выносить. Кстати, за два дня все четыре португеза вылетели
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+4
-2
support (Kyiv)
27.02.2020 в 23:56
Вот этого молодого дурачка, который собрался в арсенал и практически похоронил сегодня команду , отправить в фк мариуполь!
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:01
Не надо никуда отправлять, ему еще на Евро играть. Надавать подсрачников и назначить 10 тренировок вне очереди
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
28.02.2020 в 00:03
Если он будет играть на Евро - шансы успешно выступить крайне малы, давай будем объективны. Как он хорошо отыграл матчи против Португалии - сам удивляюсь.
0
-1
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Serega1111 (Киев)
28.02.2020 в 00:05
Он не только против Португалии играл. Шева вряд ли будет менять наигранную пару центрбеков, да и лучших особо не наблюдается. В этой игре он конечно сыграл ужасно, но в его возрасте спад - не удивителен. Верю, что он заиграет надежнее
+1
0
support (Kyiv)
28.02.2020 в 00:10
Хз мужики, я сгорел от таких ошибок. Просто идёшь в прессинг и Шахтер плывет - изи страта .
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0
0
ДВ (Одесса)
27.02.2020 в 23:56
Всех с проходом ! Людоед выходи
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+4
0
Sneg SD (Умань)
27.02.2020 в 23:56
Шахтар!!! ⚒⚒⚒⚒Ай молодці!!!
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+8
0

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