Бенфика - Шахтер 3:3. Крепость устояла, но войско пало

Португалия наилучше была представлена в плей-офф Лиги Европы – сразу четырьмя командами. Однако "Бенфика" свой матч против "Шахтера" проводила уже как последний представитель страны в Европе. "Брага", "Порту", а за ними и "Спортинг" дружно сошли с дистанции, поэтому репутацию нынче шестой Ассоциации в Таблице коэффициентов могли спасти только "орлы". Для этого должны были "заклевать" "Шахтер".

То, что "Бенфика" не собирается перерывать невероятную беспроигрышную домашнюю серию во втором по значимости европейском турнире, которая началась в 2008-м году после поражения от "Металлиста", было понятно с первых же минут. "Шахтер" сидел в засаде, хозяева провели небольшую разведку и пустили в ход свой хищный инстинкт. Удар Винисиуса не стал проблемой для Пятова, а вот выстрел Чикинью голкипер мог и не потянуть. Благо, подстраховал Исмаили.

В одной из следующих атак украинской команде уже немного повезло, когда мяч после удара / прострела Пицци никого не задел и в считанных сантиметрах пролетел мимо дальней штанги. Но конструкция была расшатана, и гол не мог не состояться: Пицци получил мяч на левом фланге, сместился к воротам, не почувствовал сопротивления и элегантно закрутил сферу под дальнюю штангу. Все к этому шло.

Несмотря на присутствие в составе молодых и не закаленных такими сражениями Додо и Маркоса Антонио, "Шахтер" мужественно принял удар. И немного поменял игру. Контратаки прорезАлись и ранее, однако теперь они стали вышколенными, четкими. Одну из таких из центра поля разогнал Маркос Антонио шикарным переводом мяча на Додо, тот заполнил собой свободную зону и прострелил идеально как для такой ситуации – сильно и в гущу игроков. Залететь могло как от своего, так и от чужого. И вот пожалуйста: мяч оказался в сетке ворот по итогам борьбы Мораеса с Ферру и Рубеном Диашом. От кого конкретно? Кажется, от Диаша, но это не так уж и важно.

"Шахтер" освоился и играл точно не хуже "Бенфики". Но не выжимал максимум из своих возможностей в ущерб собственным перспективам. Марлос мог и качественнее распорядиться мячом во время широкой атаки, а удар Исмаили, который оказался на правом фланге и получил пас от Тайсона, встряхнул штангу, а не соперника.

Гости как бы и старались держать мяч, рассчитывая оставлять "Бенфику" без моментов, но такой план выглядел утопично. Во-первых, "орлы" находили нестандартные способы продвинуться к воротам, во-вторых, часто сами футболисты "Шахтера" допускали обрезки, непринужденные потери в центре поля, и подвергались острым атакам. Но второй гол, как и первый, пропустили снова весьма просто. Подача Пицци от углового флажка – результативный удар головой Рубена Диаша. На 36-й минуте второго матча восстановился полный паритет. До конца тайма уже никто не рисковал.

А вот на старте второй 45-минутки понеслись вперед обе команды. Сначала, собственно, "Бенфика", а "Шахтер" просто реагировал. Хотя и "орлы" могли летать низко, если бы Николай Матвиенко не придумал ужасную передачу с фланга на Пятова. Диего Соуза перехватил мяч, оттянул за собой голкипера и отдал своевременную передачу на Рафу Силву. Тот попал безупречно – 3:1.

После этого как раз и проявилась острая реакция "Шахтера". Сразу же подопечные Каштру пошли вперед и забили гол после подачи углового – Степаненко вколотил как из пращи.

Такой счет уже устраивал "горняков", позволял им не раскрывать зоны. Впрочем, против агрессивной "Бенфики" играть от защиты (а "Шахтер" это делать не умеет) означало самоустраниться. Поэтому Каштру приветствовал активность Тайсона, Марлоса, и Маркоса Антонио, который завершал острую атаку. Неудачно, но напряжение возросло еще больше.

Когда прошла атака с участием Тете, Тайсона и Мораеса, и с итоговым ударом Исмаили в каркас ворот, был офсайд. А вот удару Сеферовича после подачи Пицци со штрафного ничего не мешало, кроме точности. Простили, ну и ладно. Зато "Шахтер" не прощал. В таких матчах (да и в футболе в целом) беспощадность – это добродетель. Фирменная "паутина" "горняков" привела к тому, что Исмаили получил возможность прострелить с фланга, защитник попытался перекусить эту атаку, но только скорректировал траекторию полета мяча на ногу Патрику. Алан положил корпус и с отскоком от газона послал сферу по назначению. Теперь "Бенфике" нужно было забивать дважды.

А она не забила больше ни одного мяча (и момент был только один – удар головой Винисиуса). Продлила для себя беспроигрышную домашнюю серию в Лиге Европы, но не продлила для Португалии этот евросезон. Крепость устояла, но войско пало. А "Шахтер" впервые за последние четыре года проходит первую стадию плей-офф. Каштру уже превзошел Фонсеку. С первой же попытки.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

27 февраля. Португалия. Лиссабон. Стадион: "Да Луш"

"Бенфика" - "Шахтер" 3:3

Голы: Пицци 9, Рубен Диаш 37, Рафаэл Силва 47 - Рубен Диаш 12 (авт.), Тарас Степаненко 49, Алан Патрик 71

"Бенфика": Влаходимос - Т.Тавареш, Ф.Феррейра, Диаш, Гримальдо - Чикиньо (Харис Сеферович 67), Вайгль, Таарабт, Р.Силва - Диего Соуза (К.Винисиус 79), Пицци (Жота 79)

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Антонио - Марлос (Тете 62), Патрик (Хочолава 90+2), Тайсон (Коноплянка 86) - Жуниор Мораес

Предупреждения: Рафаэл Силва 50 - Исмаили 43, Тайсон 83