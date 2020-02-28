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Каштру: Противостояние с Бенфикой состояло из 4 частей

Лига Европы
(1 голосов)

Рассказал об ошибках в средней линии

Каштру: Противостояние с Бенфикой состояло из 4 частей
Новина українською

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким ему запомнится матч с "Бенфикой" в ​​Лиссабоне.

Это противостояние состоит из 4 частей: есть два тайма в Харькове и еще два - в Лиссабоне.

Мы были лучше в первом и втором таймах в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и были намного лучше во втором. Поэтому, если будем рассматривать все 4 части ...то мы были лучше.

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Несмотря на то, что в Лиссабоне первый тайм был просто ужасен... В перерыве смогли скорректировать некоторые ситуации, которые были неправильные.

Полузащита и рациональное занятие позиций гораздо улучшили игру, мы начали контролировать все в центре и начали доминировать в общем в игре.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шлях до Гданська

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.02.2020 в 10:06
Всё Каштру молодец. Не боиться в отличие от напыщеного Фонсека омолаживать состав молодыми бразилами и украинцами. Додо пришёл при Фонсеке и тот его сразу в аренду засунул, а Каштру его раскрыл, плюс Марко Антонио, Тете, на очереди Сиприано, даёт шансы Бондарь, Сикану, Трубину, Бондаренку, Пихаленку. А что после себя оставил Фонсека кроме выжженной земли и скандального ухода Рака? И да, никаких слюнотечение насчёт судей, как при былых наставниках Шахты.
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beatles (Крыжополь)
28.02.2020 в 10:54
ну за Ракитского Фонсеке спасибо - отличная продажа! ну кто бы еще купил его за такие-то деньги?? Пока непонятна покупка Коноплянки, но, думаю, пойдет он скоро поднимать условный Мариуполь))
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