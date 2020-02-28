Каштру: Противостояние с Бенфикой состояло из 4 частей

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким ему запомнится матч с "Бенфикой" в ​​Лиссабоне.

Это противостояние состоит из 4 частей: есть два тайма в Харькове и еще два - в Лиссабоне.

Мы были лучше в первом и втором таймах в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и были намного лучше во втором. Поэтому, если будем рассматривать все 4 части ...то мы были лучше.