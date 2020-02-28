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Каштру: Противостояние с Бенфикой состояло из 4 частей
Рассказал об ошибках в средней линии
Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким ему запомнится матч с "Бенфикой" в Лиссабоне.
Это противостояние состоит из 4 частей: есть два тайма в Харькове и еще два - в Лиссабоне.
Мы были лучше в первом и втором таймах в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и были намного лучше во втором. Поэтому, если будем рассматривать все 4 части ...то мы были лучше.
Несмотря на то, что в Лиссабоне первый тайм был просто ужасен... В перерыве смогли скорректировать некоторые ситуации, которые были неправильные.
Полузащита и рациональное занятие позиций гораздо улучшили игру, мы начали контролировать все в центре и начали доминировать в общем в игре.