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Полузащитник Базеля - игрок недели в Лиге Европы
Обошел Антонио из "Шахтера"
Подведенны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Был выбран лучший футболист, который получил специальную награду.
Им стал автор гола и голевой передачи в ворота "Айнтраха" Самуэль Кампо. Швейцарец обошел Маркоса Антонио из "Шахтера", Одиона Игало и Чарлеса Арангиса.
THAT free-kick— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2020
The performance that earned @FCBasel1893 midfielder Samuele Campo the #UEL Player of the Week award #UELPOTW | @hankookreifen pic.twitter.com/2jOxI9Win8
Отметим, что данная награда стала последней в ближайшее время, так как еврокубки были временно приостановленны.