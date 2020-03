Полузащитник Базеля - игрок недели в Лиге Европы

Подведенны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Был выбран лучший футболист, который получил специальную награду.

Им стал автор гола и голевой передачи в ворота "Айнтраха" Самуэль Кампо. Швейцарец обошел Маркоса Антонио из "Шахтера", Одиона Игало и Чарлеса Арангиса.

THAT free-kick



The performance that earned @FCBasel1893 midfielder Samuele Campo the #UEL Player of the Week award #UELPOTW | @hankookreifen pic.twitter.com/2jOxI9Win8