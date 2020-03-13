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Полузащитник Базеля - игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Обошел Антонио из "Шахтера"

Полузащитник Базеля - игрок недели в Лиге Европы
UA-Футбол
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Подведенны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Был выбран лучший футболист, который получил специальную награду.

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Им стал автор гола и голевой передачи в ворота "Айнтраха" Самуэль Кампо. Швейцарец обошел Маркоса Антонио из "Шахтера", Одиона Игало и Чарлеса Арангиса.

Отметим, что данная награда стала последней в ближайшее время, так как еврокубки были временно приостановленны.

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В статье: Базель Самуэль Кампо
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