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Шахтер не забил пенальти в еврокубках впервые с декабря 2011

Лига Европы
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В декабре 2011 Луис Адриано не забил АПОЭЛу

Шахтер не забил пенальти в еврокубках впервые с декабря 2011
Новина українською

В четверг "Шахтер" в первом (выездном) матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" (2:1).

При этом, Виктор Коваленко еще и не реализовал пенальти.

Интересно, что последний раз "горняки" не реализовывали 11-метровый в еврокубках 6 декабря 2011 года. Тогда Луис Адриано не забил АПОЭЛу (2:0) в матче Лиги Чемпионов.

За эти 10 лет "горняки" записали себе в плюс 11 пенальти в еврокубках. По три удара реализовали Луис Адриано, Дарио Срна и Марлос, по одному — Алекс Тейшейра и Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Вольфсбург
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Источник:
Команда №1

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