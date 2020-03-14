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Шахтер не забил пенальти в еврокубках впервые с декабря 2011
В декабре 2011 Луис Адриано не забил АПОЭЛу
В четверг "Шахтер" в первом (выездном) матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" (2:1).
При этом, Виктор Коваленко еще и не реализовал пенальти.
Интересно, что последний раз "горняки" не реализовывали 11-метровый в еврокубках 6 декабря 2011 года. Тогда Луис Адриано не забил АПОЭЛу (2:0) в матче Лиги Чемпионов.
За эти 10 лет "горняки" записали себе в плюс 11 пенальти в еврокубках. По три удара реализовали Луис Адриано, Дарио Срна и Марлос, по одному — Алекс Тейшейра и Тете.
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Источник:Команда №1
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