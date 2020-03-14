Шахтер не забил пенальти в еврокубках впервые с декабря 2011

В четверг "Шахтер" в первом (выездном) матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" (2:1).

При этом, Виктор Коваленко еще и не реализовал пенальти.

Интересно, что последний раз "горняки" не реализовывали 11-метровый в еврокубках 6 декабря 2011 года. Тогда Луис Адриано не забил АПОЭЛу (2:0) в матче Лиги Чемпионов.

За эти 10 лет "горняки" записали себе в плюс 11 пенальти в еврокубках. По три удара реализовали Луис Адриано, Дарио Срна и Марлос, по одному — Алекс Тейшейра и Тете.