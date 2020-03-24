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Зубков: Шахтеру вполне реально выиграть Лигу Европы

Лига Европы
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Реальность или просто похвала

Зубков: Шахтеру вполне реально выиграть Лигу Европы
Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков высказал свое мнение о перспективах "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

"Безусловно, "Шахтер" – один из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. У "Шахтера" есть и опыт, и класс. "Шахтеру" вполне реально выиграть Лигу Европы. Он легко должен выходить как минимум в полуфинал", – считает Зубков.

Напомним, что именно "Шахтеру" принадлежат права на игрока, в то время как за "фради" хавбек играет на правах аренды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
football24

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