Зубков: Шахтеру вполне реально выиграть Лигу Европы

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков высказал свое мнение о перспективах "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

"Безусловно, "Шахтер" – один из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. У "Шахтера" есть и опыт, и класс. "Шахтеру" вполне реально выиграть Лигу Европы. Он легко должен выходить как минимум в полуфинал", – считает Зубков.

Напомним, что именно "Шахтеру" принадлежат права на игрока, в то время как за "фради" хавбек играет на правах аренды.