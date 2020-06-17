Официально: Лига Европы будет доиграна в Германии с 5 по 21 августа. Финал состоится в Кельне

УЕФА официально объявил о схеме доигровки Лиги Европы нынешнего сезона. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Александер Чеферин.

Четвертьфинал, полуфинал и финал состоятся в четырех немецких городах - Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзеркинхени - в период с 10-го по 21 августа. Раунды будут состоять из одного матча.

Финальный матч ЛЕ пройдет 21 августа в Кельне,

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Недоигранные матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа. Напомним, что на этой стадии присутствовал представитель Украины - "Шахтеру" еще предстоит сыграть домашний матч с "Вольфсбургом". Пока УЕФА еще не определил, будут матче 1/8 финала сыграны в странах, представляющих команды, или все же на нейтральных полях Германии.

Особый случай - "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома". В этих парах были перенесены и первые матчи. Поэтому сейчас их противостояние ограничится одним поединком на нейтральном поле в Германии.

Также отметим, что матч за суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в Будапеште.