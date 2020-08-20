Севилья - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы

Еврокубковый сезон 2019/20 вышел на финишную прямую. Осталось сыграть два решающих матча в обоих турнирах. Титул победителя Лиги Европы разыграют "Севилья" и "Интер".

Андалусцы считаются главным специалистом в этом турнире - для "Севильи" это уже шестой финал, в пяти предыдущих она побеждала. Но у "Интера" амбиции даже больше. Миланский гранд стремится побеждать на самом высоком уровне, поэтому рассматривает успех в ЛЕ как отличный старт для дальнейшего рывка. Да и в финалах европейских турниров нерадзури ни были уже десять лет - с момента победы команды Моуриньо в ЛЧ.

Чьи аргументы окажутся более убедительными в этот раз, смотрите в пятницу, 21-го августа на телеканале Футбол 1. Начало трансляции матча "Севилья" - "Интер" в 21:45. Перед игрой и после ее завершения в эфире канала выйдет программа "Путь в Кельн", ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легально посмотреть матч онлайн в интернете можно с помощью сервиса Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру по ТВ, за ходом финала вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Севилья - Интер онлайн | Параллельно игре на сайте оперативно будут появляться видео забитых мячей в матче.

В других странах матч Севилья - Интер в прямом эфире покажут: