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Севилья - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы
Где покажут в прямом эфире финал Лиги Европы Севилья - Интер, 21 августа 2020
Еврокубковый сезон 2019/20 вышел на финишную прямую. Осталось сыграть два решающих матча в обоих турнирах. Титул победителя Лиги Европы разыграют "Севилья" и "Интер".
Андалусцы считаются главным специалистом в этом турнире - для "Севильи" это уже шестой финал, в пяти предыдущих она побеждала. Но у "Интера" амбиции даже больше. Миланский гранд стремится побеждать на самом высоком уровне, поэтому рассматривает успех в ЛЕ как отличный старт для дальнейшего рывка. Да и в финалах европейских турниров нерадзури ни были уже десять лет - с момента победы команды Моуриньо в ЛЧ.
Чьи аргументы окажутся более убедительными в этот раз, смотрите в пятницу, 21-го августа на телеканале Футбол 1. Начало трансляции матча "Севилья" - "Интер" в 21:45. Перед игрой и после ее завершения в эфире канала выйдет программа "Путь в Кельн", ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.
Легально посмотреть матч онлайн в интернете можно с помощью сервиса Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру по ТВ, за ходом финала вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Севилья - Интер онлайн | Параллельно игре на сайте оперативно будут появляться видео забитых мячей в матче.
В других странах матч Севилья - Интер в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN, CBS Sports Network
- Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO
- Франция - Molotov, RMC Story, Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct
- Германия - DAZN, TV NOW, RTL Television, SRF zwei, TeleClub Sport Live
- Венгрия - Sport 1 Hungary
- Израиль - Sport 1
- Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV, TV8, RSI La 2, Sky Sport Uno
- Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия - Sport TV1, SIC, Sport TV LIVE
- Словакия - Nova Sport 1, DIGI GO
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar +
- Турция - beIN Sports Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
- Великобритания - BT Sport Extra, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport App
- США - ZonaFutbol, CBS All Access, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, TUDN App