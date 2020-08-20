  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Севилья - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире финал Лиги Европы Севилья - Интер, 21 августа 2020

Севилья - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Европы
Новина українською

Еврокубковый сезон 2019/20 вышел на финишную прямую. Осталось сыграть два решающих матча в обоих турнирах. Титул победителя Лиги Европы разыграют "Севилья" и "Интер".

Андалусцы считаются главным специалистом в этом турнире - для "Севильи" это уже шестой финал, в пяти предыдущих она побеждала. Но у "Интера" амбиции даже больше. Миланский гранд стремится побеждать на самом высоком уровне, поэтому рассматривает успех в ЛЕ как отличный старт для дальнейшего рывка. Да и в финалах европейских турниров нерадзури ни были уже десять лет - с момента победы команды Моуриньо в ЛЧ.

Чьи аргументы окажутся более убедительными в этот раз, смотрите в пятницу, 21-го августа на телеканале Футбол 1. Начало трансляции матча "Севилья" - "Интер" в 21:45. Перед игрой и после ее завершения в эфире канала выйдет программа "Путь в Кельн", ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легально посмотреть матч онлайн в интернете можно с помощью сервиса Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру по ТВ, за ходом финала вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Севилья - Интер онлайн | Параллельно игре на сайте оперативно будут появляться видео забитых мячей в матче.

В других странах матч Севилья - Интер в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN, CBS Sports Network
  • Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO
  • Франция - Molotov, RMC Story, Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct
  • Германия - DAZN, TV NOW, RTL Television, SRF zwei, TeleClub Sport Live
  • Венгрия - Sport 1 Hungary
  • Израиль - Sport 1
  • Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV, TV8, RSI La 2, Sky Sport Uno
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия - Sport TV1, SIC, Sport TV LIVE
  • Словакия - Nova Sport 1, DIGI GO
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar +
  • Турция - beIN Sports Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
  • Великобритания - BT Sport Extra, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport App
  • США - ZonaFutbol, ​​CBS All Access, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, TUDN App
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Интер (Милан) Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...