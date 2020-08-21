Стало известно, сможет ли Алексис Санчес сыграть в финале Лиги Европы

Вингер миланского "Интера" Алексис Санчес сможет сыграть в решающем поединки второго по значимости еврокубка против испанской "Севильи". 31-летний чилийский исполнитель полностью восстановился от повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в четвертьфинале с "Байером" (2:1).

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Скорее всего, Санчес начнет матч на скамейке запасных – об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Отмечается, что Конте выпустит в старте Кристиана Эриксена, Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

Напомним, стартовый свисток для "Интера" и "Севильи" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.