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Стало известно, сможет ли Алексис Санчес сыграть в финале Лиги Европы

Лига Европы
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Стало известно, сможет ли Алексис Санчес сыграть в финале Лиги Европы

Стало известно, сможет ли Алексис Санчес сыграть в финале Лиги Европы
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Вингер миланского "Интера" Алексис Санчес сможет сыграть в решающем поединки второго по значимости еврокубка против испанской "Севильи". 31-летний чилийский исполнитель полностью восстановился от повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в четвертьфинале с "Байером" (2:1).

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Скорее всего, Санчес начнет матч на скамейке запасных – об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Отмечается, что Конте выпустит в старте Кристиана Эриксена, Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

Напомним, стартовый свисток для "Интера" и "Севильи" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Алексис Санчес Лига Европы Интер (Милан) Севилья Финал Лиги Европы
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Источник:
Football Italia

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