Десять грозных. Первые потенциальные соперники Зари в группе Лиги Европы

Завтра, девятого сентября, состоится перенесенный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина). На следующий день, в четверг десятого сентября, в рамках этого же этапа сыграют между собой "Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения). А дальше, начиная с 15-го сентября, еврокубки возьмут быстрый темп и матчи различных стадий будут проводиться едва ли не каждую неделю (осенью запланированы только два перерыва: после квалификации перед групповым этапом и после первого круга группового этапа).

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Все развивается динамично, поэтому важно держать руку на пульсе событий. Перед групповым этапом у нас осталась только одна жеребьевка – жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, где точно будет пара черниговской "Десны" ("Колос" – под вопросом). А вот дальше – непосредственно групповой этап.

Кроме "Шахтера" и "Динамо", гарантированные шесть осенних матчей имеет "Заря". И уже известны имена первых потенциальных соперников луганчан. Сейчас команда Виктора Скрипника проходит в четвертую корзину (с шансами подняться в третью) и знает имена десяти потенциальных соперников. Это:

"Вильярреал" (Испания);

"Реал Сосьедад" (Испания);

"Арсенал" (Англия);

"Лестер" (Англия);

"Наполи" (Италия);

"Рома" (Италия);

"Брага" (Португалия);

"Байер" (Германия);

"Спарта" (Чехия);

"Фейеноорд" (Нидерланды).

Московский ЦСКА теоретически мог бы быть соперником, но с российскими клубами украинских представителей разводят. "Хоффенхайм", "Лилль", "Ницца", "Антверпен", "Сивасспор", "Фольсбергер", которые также гарантировали себе участие в групповом этапе ЛЕ без квалификации, находятся с "Зарей" в одной корзине.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы запланирована на второе октября.

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