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Восемь голов на двоих. Байер – Ницца 6:2. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
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Восемь голов на двоих. Байер – Ницца 6:2. Обзор матча и видео голов
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Немцы разгромили в домашних стенах французскую команду – класс команд был несопоставим. Тот случай, когда поединок действительно стоило досмотреть до конца, ведь под занавес матча футболисты забили столько же, сколько влетело в сетки ворот до этого.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Байер" – "Ницца".

Леверкузен. "Бай-Арена".

"Байер" – "Ницца" 6:2

Голы: Амири (11), Аларио (16), Диаби (61), Беллараби (79, 83), Виртц (87) – Гуири (31), Клод-Морис (90)

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В статье: Лига Европы Ницца Ницца (Франция) Байер (Леверкузен)
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