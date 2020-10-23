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Восемь голов на двоих. Байер – Ницца 6:2. Обзор матча и видео голов
Эффектный счет на табло
Немцы разгромили в домашних стенах французскую команду – класс команд был несопоставим. Тот случай, когда поединок действительно стоило досмотреть до конца, ведь под занавес матча футболисты забили столько же, сколько влетело в сетки ворот до этого.
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Байер" – "Ницца".
Леверкузен. "Бай-Арена".
Голы: Амири (11), Аларио (16), Диаби (61), Беллараби (79, 83), Виртц (87) – Гуири (31), Клод-Морис (90)
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