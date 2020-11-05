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Заря - АЕК: когда и где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Решающий бой?

Заря - АЕК: когда и где смотреть онлайн матч Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

После двух туров группового этапа ЛЕ "Заря" и АЕК замыкают таблицу своей группы, не набрав ни одного очка. Для обеих команд очный поединок должен стать проверкой и последней надеждой: кто побеждает, тот получает мизерный шанс вклиниться между "Лестером" и "Брагой" в распределение двух первых строчек, которые дают право сыграть в 1/16 финала турнира.

Матч "Заря" - АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на "Славутич-Арене". Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00. Напомним, что эта игра пройдёт без зрителей.

Прямую трансляцию игры на ТВ в Украине смотрите на канале "Футбол2".

Легальную интернет-трансляцию по подписке смотрите на сервисах oll.tv, MEGOGO, Воля ТВ и sweet.tv в пакетах каналов или отдельный матч (в зависимости от особенности платформы).

На UA-Футбол вы сможете следить за поединком в текстовой онлайн трансляции здесь или в бесплатной аудио трансляции поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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