Заря - АЕК: когда и где смотреть онлайн матч Лиги Европы

После двух туров группового этапа ЛЕ "Заря" и АЕК замыкают таблицу своей группы, не набрав ни одного очка. Для обеих команд очный поединок должен стать проверкой и последней надеждой: кто побеждает, тот получает мизерный шанс вклиниться между "Лестером" и "Брагой" в распределение двух первых строчек, которые дают право сыграть в 1/16 финала турнира.

Матч "Заря" - АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на "Славутич-Арене". Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00. Напомним, что эта игра пройдёт без зрителей.

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