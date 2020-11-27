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Бабич: Заря переиграла АЕК не в мастерстве, а в настрое
Первая еврокубковая победа Зари в сезоне
Экс-тренер "Мариуполя", а нынче эксперт телеканалов "Футбол" Александр Бабич прокомментировал победу "Зари" над АЕКом (3:0) в матче 4-го тура
"Можно поздравить "Зарю" с заслуженной победой. Мы ранее говорили, что настрой выйдет на первый план, потому что отступать уже некуда. Те моменты, которые были проиграны в прошлых матчах, сегодня в этих моментах "Заря" выиграла – в агрессии, скорости. И самое главное – команда сыграла на ноль.
В первую очередь, "Заря" переиграла соперника в настрое, не в мастерстве, а именно в настрое", - сказал Бабич.
Напомним, что это первая победа "Зари" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника после 4-х туров продолжает замыкать турнирную таблицу в своей группе.
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