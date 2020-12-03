Андрей Тлумак: Думаю, Скрипник понял, что матчи Лиги Европы нужно играть от обороны

Бывший вратарь "Зари" и "Карпат" Андрей Тлумак поделился мнением о шансах луганчан в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера"

Луганчане понимают, что для продолжения борьбы за второе место им нужна только победа. Если брать победу "Зари" в Лиге Европы, а также матч с "Минаем", то команда Скрипника получила необходимую уверенность. К тому же у них есть хороший пример, как "Шахтер" обыграл "Реал". В нынешней коронавирусной ситуации - когда игры проходят без болельщиков, команды теряют основных игроков, спад и кризис виден даже у признанных грандов - шансы есть у каждой команды.

Думаю, у "Зари" мотивация будет больше чем у "Лестера", так англичане выполнили локальную задачу по выходу из группы. По последнему матчу с АЕКом мы увидели, и это главное, что "Заря" наладила игру в обороне. Это было проблемой в предыдущих матчах, она не допускала грубых ошибок, и получила сразу же результат.

Очень тяжело найти баланс между обороной и атакой, если ты играешь в атакующий футбол. Когда стремишься много атаковать, то в любом случае будут проблемы сзади, что мы и увидели в поединках с участием топовых команд. Тот же "Манчестер Сити" показал, когда они много атакуют, то у их соперников есть хотя бы один шанс. Думаю, Скрипник сделал анализ и понял, что такие матчи нужно играть от обороны, в более закрытый футбол. Может такой стиль и не нравится болельщикам, но в чем парадокс - он приносит результат.

Взять за пример последний тур чемпионата Англии, где явный аутсайдер "Фулхэм" обыграл "Лестер". Впрочем, в английской Премьер-лиге любой клуб может отобрать очки у признанных фаворитов. И этим интересна АПЛ - множеством непредсказуемых матчей.

В целом в атакующий футбол играть с английскими командами очень опасно. В первом матче в Лестере мы в этом убедились. "Заря" пыталась наступать, но получила в свои ворота три мяча. Поэтому дома нужно поменять тактику, сыграть более прагматично, не лезть с "голыми руками" вперед, а в обороне постараться минимизировать ошибки, и тогда будет шанс на положительный результат.

Расцениваю шансы команд как 50 на 50. Пожелаем "Заре" удачи.