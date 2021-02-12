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Переносы не заканчиваются. Один из матчей Тоттенхэма в ЛЕ будет проведен в Будапеште

Лига Европы
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Когда-то это закончится

Переносы не заканчиваются. Один из матчей Тоттенхэма в ЛЕ будет проведен в Будапеште

Фото - infostart.hu

UA-Футбол
Новина українською

Большое количество матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы были перенесены из-за запрета въезда жителей страны А в страну Б. Особенно это касалось матчей с участием английских клубов.

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Как сообщает пресс-служба "Тоттенхэма", их первая игра против "Вольфсбергера" состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Причина в том, что Австрия временно не принимает у себя жителей Британии.

Матч состоится в ближайший четверг, 18-го февраля.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вольфсбергер
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