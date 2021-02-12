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Переносы не заканчиваются. Один из матчей Тоттенхэма в ЛЕ будет проведен в Будапеште
Когда-то это закончится
Фото - infostart.hu
Большое количество матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы были перенесены из-за запрета въезда жителей страны А в страну Б. Особенно это касалось матчей с участием английских клубов.
Как сообщает пресс-служба "Тоттенхэма", их первая игра против "Вольфсбергера" состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Причина в том, что Австрия временно не принимает у себя жителей Британии.
The first leg of our @EuropaLeague Round of 32 tie against @WolfsbergerAC will now take place in Budapest.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 12, 2021
The Puskás Aréna will host the match as COVID-19 regulations in Austria mean we can no longer play at the Worthersee Stadion.
Kick-off remains 5.55pm GMT#THFC ⚪️ #COYS
Матч состоится в ближайший четверг, 18-го февраля.
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