Переносы не заканчиваются. Один из матчей Тоттенхэма в ЛЕ будет проведен в Будапеште

Большое количество матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы были перенесены из-за запрета въезда жителей страны А в страну Б. Особенно это касалось матчей с участием английских клубов.

Как сообщает пресс-служба "Тоттенхэма", их первая игра против "Вольфсбергера" состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Причина в том, что Австрия временно не принимает у себя жителей Британии.

The first leg of our @EuropaLeague Round of 32 tie against @WolfsbergerAC will now take place in Budapest.



The Puskás Aréna will host the match as COVID-19 regulations in Austria mean we can no longer play at the Worthersee Stadion.



Kick-off remains 5.55pm GMT#THFC ⚪️ #COYS