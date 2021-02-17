Динамо и Реал с бывшим Шахтёра. UA-Футбол представляет соперника: Маккаби (Тель-Авив)

В представлении "Маккаби" более пяти лет назад я сравнивал его с киевским "Динамо". В плане истории, титулов, неприятия поражений, эгоцентричности и снобизма метрополии "жёлтые" даже больше похожи на мадридский "Реал". Термином "маккабизм" в израильском спорте называют неуёмное желание победы тель-авивцев и безграничную веру в неё, недопустимость поражения и неразборчивость в средствах. Впрочем, "маккабизм" ныне на пользу как раз "Шахтёру". Поскольку в израильской лиге ныне вернулся свой "Шахтёр". И именно мысли о нём заполонили разум израильского "Динамо".

Без кротов в раздевалке

Лет десять назад я решил проследить судьбу небольших по европейским меркам клубов, попавших в групповой турнир Лиги Чемпионов впервые либо после долгого перерыва. Вердикт был неутешителен. Почти всем участие в турнире не принесло ничего хорошего. "Марибор", "Артмедия", "Оцелул" и вовсе быстро скатились к банкротству. Не принесло и "Маккаби". Уже к лету 2018-го года, через 2.5 после своего второго участия, он остался без главных своих творцов. Финансовый Фейр-Плей жёстко насел на него, а чемпионского титула он не видел три года. За которые сменились пять тренеров.

Джек Ангелидис оставил команду без Генерального Директора, Хорди (Жорди, Йорди, как хотите) Кройф совершил грубую ошибку, спустился из кресла спортивного директора в кресло главного тренера, не преуспел и был уволен из клуба вовсе. Главная звезда Эран Захави, забившая в четырёх матчах Квалификации Лиги Чемпионов сезона 2015/16 семь мячей, уехала на заработки в Китай. Даже владелец, канадский миллиардер Митчелл Голдхар, согласно слухам, собирался уйти. Его желание изменили лишь жёсткие тиски ФФП, давшие легитимацию тратить меньше, и отсутствие покупателей.

Эти несчастья, вообще-то, помогли. Первая команда обратила внимание на свою академию, традиционно лучшую в стране. Голдхар гордится тем, что вложил в неё в разы больше, чем принято в израильском футболе и собирается вкладывать ещё больше. Там даже занимаются иностранцы, что для израильского футбола дико. Десятеро из заметных игроков ростера выросли там. И эта молодёжь - Йонатан Коэн, Дор Перец, Дан Глазер, Эден Карцев, Шахар Пивен - привела команду к двум чемпионским титулам подряд, вывела в 1/16 финала Лиги Европы во второй раз в истории клуба.

Митчелл Голдхар, фото - Маккаби Т.-А.

"Дело не в деньгах, а в структуре, плане. В видении долгосрочной перспективы. Я упрям, знаю, что успех кроется в деталях, считаю, что в работе человек гораздо счастливее, чем в отдыхе, и это же прививаю всем в клубе. Этот мир жесток, и ничего не даётся легко. А люди ленивы и изнежены. Но не у меня в клубе. И у меня все равны. Я не терплю тех, кто считает себя выше клуба и игры. Не терплю людей, сливающих информацию из клуба. Такие, я считаю, ударяют по своей семье". Голдхар - жёсткий человек, но потому и отличный руководитель. В том числе и кризисный.

Без улыбки

Летом 2018-го Голдхар назначил главным тренером человека, похожего на себя. Владимир Ивич никогда не улыбался, правил жёсткой рукой, очень любил работать с молодёжью. Он и сумел вернуть команду на первое место. Причём в сезоне 2019/20 она даже пропустила всего десять мячей в 36-ти матчах. Правда, игра была скучной, с акцентом на оборону, жёсткая дисциплина нравилась далеко не всем. К тому же, в Кубках, что дома, что в Европе, были одни провалы. В том числе и довольно-таки позорные вылеты от "Сарпсборга" и "Судувы". Потому летом 2020-го его сменил полный антипод.

Следствием такого поворота на 180 градусов ожидаемо стал поворот результатов. Гиоргиос Донис сходу взял Кубок ТОТО и Суперкубок (такого в одном сезоне Ивичу не удавалось), вернул команду в групповой турнир Еврокубков. И даже вдруг прошёл его. Она заиграла интереснее, в Квалификации ЛЧ чётко прошла "Ригу" и "Динамо" Брест, легко раздавила ту же "Судуву". Даже значительно ослабленным из-за коронавируса составом очень прилично поборолась с "Зальцбургом" (1:2 и 1:3). Не уступила дома "Вильярреалу" в группе ЛЕ, набрала десять очков в борьбе с "Сивасспором" и "Карабахом".

Вместе с тем, в лиге наблюдался полный провал. Вечный враг хайфский "Маккаби", которого держали без титула чемпиона девять лет, ушёл в восьмиочковый отрыв. Такое состояние для 23-кратного чемпиона страны, для которого одно поражение - уже трагедия, было неприемлемым. Поэтому уже в конце осени начались разговоры о скором увольнении Дониса. Говорили о том, что он слишком демократичен, мягок с игроками, что его попытки перехода на "испанский" футбол, короткий пас, постоянные смены тактических схем (4-3-3, 4-4-2, 3-4-3) и игроков лишь мешают. 23-го декабря он был уволен.

Команду возглавил руководитель академии Патрик ван Лиувен. Вроде бы временно. Но вдруг оказалось, что именно такой человек был нужен.

Патрик ван Лиувен, фото Маккаби Т.-А.

Тем более, что он уже с лета фактически был спортивным директором клуба, активно участвовал в работе взрослой команды. Бывший руководитель академии "Шахтёра" также любит дисциплину, правит жёстко, но мягче, чем Ивич. Он очень много работает над тактикой, много объясняет игрокам, показывает видео. При этом стараясь упрощать и объяснения, и саму тактику. Команда почти всегда играет по одной схеме 4-3-3, иногда переходя на 4-2-3-1.

Без атаки

"Он контроль-фрик. Очень жёсткий. Он менеджер весьма высокого уровня и сделал много важного для юношеского департамента. Один из лучших менеджеров из тех, что были здесь. Но я уверен, что он не тренер. Его стиль не подходит взрослой команде, его футбол банален, устарел", - заявил сразу же после его назначения его бывший помощник в академии Ори Узан. И вправду, "Маккаби" ныне действует просто, бесхитростно. Как и при Ивиче, прежде всего пытается обезопасить оборону, а лишь затем искать голы.

Результаты и игра в обороне ныне замечательны. Девять побед и ничья в десяти матчах лиги лишь с тремя пропущенными. Последнего соперника, "Хапоэль" из Кфар-Сабы (1:0), "Маккаби" переиграл по ударам по воротам со счётом 22:1. Уже второй соперник ван Лиувена, не попадавший в створ ворот. Во многом это заслуга осторожности крайних защитников. А также опыта всей обороны и яростной борьбы и бега опорников. В групповом турнире ЛЕ по пропущенным ударам "Маккаби" был лучше, чем, например, "Милан", "Рома" и "Наполи". А после Дониса в этом аспекте ожидается лишь прогресс.

Вместе с тем, в атаке команда просто слаба и хайфскому "Маккаби" в яркости, техничной игре уступает намного. Игроки признают это. Шесть из девяти побед ван Лиувена добыты с минимальным счётом. Три из них - в добавленное время. В целом больше половины голов в лиге и половина в Лиге Европы забиты после 60-ой минуты. По ударам по воротам в групповом турнире ЛЕ "жёлтые" среди худших. Откуда голы? Со "стандартов" (восемь - рекорд команды по голам ударами головой в лиге за 11 лет), от прорывов вингеров, ищущих дриблинг и удар, а не пас, с неожиданных подключений опорников.

Спокойствие приносит вратарь. 25-летний Даниэль Тененбаум - воспитанник бразильского "Фламенго", в израильской лиге не считающийся легионером. Не совершает сумасшедшие сейвы, но и не ошибается. Левый защитник Энрик Саборит немало поиграл за "Атлетик" Бильбао. Справа играет вернувшийся в январе португалец Жеральдеш, экс-игрок "Спортингов" - и хихонского, и лиссабонского. В плане скорости, остроты, ассистов (по одному) оба не сильны. Зато надёжны. Как и капитан Ширан Йейни, играющий где угодно в обороне и в центре поля. Маор Кандил и Офир Давидзада острее, но они запасные.

Центр обороны цементируют Эйтан Тиби и Луис Эрнандес. Обоим за 30, оба весьма медленны, но мощны и хорошо разыгрывают мяч. Последний поиграл в Примере и даже в "Лестере". При вылете кого-либо из них сразу же начинаются проблемы. Пивен и Йейни явно ниже уровнем. Хотя стоит опасаться мощного удара издали от первого, уроженца Биробиджана.

Без лидеров

Центр поля - сильнейшая линия команды. Дор Перец, Дан Глазер и Эден Карцев яростно борются за родной клуб. Они неуступчивы и весьма мобильны. Появляются и в штрафной соперника, Дор, которым вроде бы интересовалось "Динамо", забил победный гол головой "Сивасспору" осенью и "Бней-Сахнин" в феврале. Сын уроженцев Беларуси Карцев забивал классными дальними ударами "Зальцбургу" и "Маккаби" из Петах-Тиквы. Правда, ныне он травмирован. Как и главный распасовщик и дриблер Эяль Голаса, часто играющий на одной линии с защитниками. Опорник испанского типа, очень техничный.

Возможно, Голаса всё же сумеет выйти на замену в первом матче и начать на поле второй. Если же нет - на поле останется 32-летний Ави Рикан. Он также умеет пасовать, надёжнее в обороне. Левша, что уже плюс, учитывая правоногость всех правых и центральных защитников. Он чаще ходит вперёд, пробивает издали.

В атаке также есть серьёзная потеря. Ещё одна вроде бы цель "Динамо". "Маккаби" теряет дриблинг, спортивную наглость, техничный удар, умное движение Йонатана Коэна без мяча. Его дублёры справа - Дан Битон и Матан Хозез - похожи по стилю, но без удара и мышления. Слева отличается Таль Бен-Хаим. Наибольшее приобретение в истории чешской лиги оглушительно провалился и два года сидел на вкусном контракте в "Спарте" без футбола. Лишь в последние недели он проснулся. Когда-то он был очень быстр, ныне же остались лишь резкие смещение и удар в стиле Арьена Роббена.

Может подменить на фланге и быстрый выносливый уроженец Англии и игрок сборной Барбадоса Ник Блекмэн. Донис также ставил его иногда в центре атаки. Ныне в порядке главный форвард команды Александар Пешич, так что такого не нужно. У бывшего глухого запасного "Аталанты" уже восемь мячей в лиге, из них три - за последние 20 дней. Забивал также "Вильярреалу". Он также много помогает на обоих флангах. В обойме форвардов также 20-летний воспитанник академии панамец Эдуардо Герреро. Очень быстрый, может оказаться на обоих флангах и в центре. Хотя он глухой запасной.

Следует обратить внимание на 33-летнего Итая Шехтера. Бывшего игрока "Суонси", "Нанта" и "Кайзерслаутерна", то есть АПЛ, Лиги 1 и Бундеслиги (выиграл Кубок Английской Лиги) Донис игнорировал, но в последнее время он также проснулся. Техничный, видит поле, очень хорошо пробивает. Этого форварда тянет на левый фланг. А ещё тянет симулировать в штрафной. Настолько, что это даже вошло в израильский футбольный фольклор. Защитникам "Шахтёра" следует быть поосторожнее с ним.

"Мы - "Маккаби", а вы кто вообще такие?!" Эта знаменитая кричалка фанов команды ныне мобилизована лишь против Хайфы. Мотивация в лиге запредельная. А в Еврокубках задание уже перевыполнено. В клубе не скрывают, что лига их интересует гораздо больше. Даже после воскрешения с Ван Лиувеном "жёлтые" остаются одной из слабейших команд 1/16 финала Лиги Европы. Помешать "Шахтёру" может лишь недооценка, сон в последние минуты, лучшие для "Маккаби". И погода - снег в Киеве, средиземноморская буря с бешеными ветрами и ливнями в Тель-Авиве.