Лига Европы. Лилль - Аякс 1:2. Автобус Догов не достоял три минуты

В футболе играют не 70, не 80 и даже не 87 минут, а 90 плюс добавленное арбитром время. Сегодня игроки "Лилля" выучили болезненный урок.

"Аякс" заслужил победить. Голландцы острее атаковали, лучше контролировали мяч в средней зоне, создавали угрозы. "Лилль" якобы играл на контратаках, но на самом деле их не было. К 70-й минуте встречи у хозяев вообще не было ударов в створ ворот.

В то же время у гостей один только Дэви Клаасен мог оформлять дубль и решать судьбу встречи, но бил то слишком сложно, то слишком просто. Еще в одном эпизоде Мик Меньян выиграл дуэль у Антони.

Когда по такой игре Тимоти Веа открыл счет, это стало шоком. "Лилль" даже не думал про атаки, но Николас Тальяфико, игравший в очках, словно баскетболист НБА тридцатилетней давности, сам вывел сына президента Либерии на ворота, неудачно отпасовав назад.

"Доги" во Франции не пропускают в семи матчах подряд, и казалось, что в этот раз их фокус тоже пройдет. Но "Аякс" - это не "Брест" и не "Дижон". Голландцы провели замены и еще ускорились, все-таки добыв нужный результат. Все тот же Тальяфико исправился и заработал пенальти, с которого отличился Тадич. А через минуту обескураженных хозяев добил юный Брайан Бробби.

Справедливость восторжествовала. Вопрос с выходом в следующий раунд ЛЕ тоже решен на 90%. "Аяксу" достаточно не облажаться дома - и дело в шляпе. А вот после перфоманса "Лилля" остались сплошные вопросы. Наверное, главный из них - как эта команда лидирует в Лиге 1 и разгромила "Милан" на "Сан Сиро"?

1/16 финала ЛЕ. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Аякс" - 1:2

Голы: Веа, 72 - Тадич, 87 (с пенальти), Бробби, 89

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо (Брадарич, 83) - Веа, Ренату Санчеш, Сумаре, Бамба - Языджи (Араужо, 62), Дэвид (Иконе, 78)

"Аякс": Стекеленбург - Ренш (Схюрс, 82), Тимбер, Мартинес, Тальяфико - Альварес, Блинд - Антони (Идрисси, 82), Клаасен, Давид Нерес (Бробби, 74) - Тадич

Предупреждения: Челик, 17, Языджи, 40, Веа, 88, Ренату Санчеш, 90 - Альварес, 12, Блинд, 66, Ренш, 77