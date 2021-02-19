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Бенфика - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бенфика - Арсенал, Лига Европы, 18 февраля
Вашему вниманию видео обзор матча Бенфика - Арсенал, которые встречались в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Основные события пришлись на начало второго тайма - Пицци открыл счет ударом с пенальти, но Сака почти сразу восстановил равновесие. Кто сыграет в 1/8 финала, соперники определят через неделю.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
"Бенфика" – "Арсенал" 1:1
Голы: Пицци 55 пен. – Букайо Сака 57
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