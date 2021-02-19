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"Динамо не хватает 2-3 футболистов европейского уровня" - эксперт назвал главную проблему киевлян
Мнение Сергея Морозова о матче Динамо - Брюгге
fcdynamo.kiev.ua
Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал ничью "
"Главная проблема - не счет 1:1. Киевскому "Динамо" сейчас не хватает 2-3 опытных футболистов европейского уровня. Особенно это касается атакующей стадии, потому что оборона и молодые игроки сегодня в хорошем состоянии. А в атаке пока один Буяльский.
Я думаю, что шансы остаются равные. У "Брюгге" был один момент со стандарта, команда еще не очень хорошо атакует. "Динамо" сейчас легче играть от обороны на выезде, чем преодолевать оборону соперника дома", - сказал Сергей Морозов.
Напомним, что ответный матч состоится в Белигии через неделю – в четверг 25 февраля.
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