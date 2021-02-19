"Динамо не хватает 2-3 футболистов европейского уровня" - эксперт назвал главную проблему киевлян

Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал ничью " Динамо " и "Брюгге" (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Главная проблема - не счет 1:1. Киевскому "Динамо" сейчас не хватает 2-3 опытных футболистов европейского уровня. Особенно это касается атакующей стадии, потому что оборона и молодые игроки сегодня в хорошем состоянии. А в атаке пока один Буяльский.

Я думаю, что шансы остаются равные. У "Брюгге" был один момент со стандарта, команда еще не очень хорошо атакует. "Динамо" сейчас легче играть от обороны на выезде, чем преодолевать оборону соперника дома", - сказал Сергей Морозов.