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"Динамо не хватает 2-3 футболистов европейского уровня" - эксперт назвал главную проблему киевлян

Лига Европы
(1 голосов)

Мнение Сергея Морозова о матче Динамо - Брюгге

"Динамо не хватает 2-3 футболистов европейского уровня" - эксперт назвал главную проблему киевлян

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал ничью "Динамо" и "Брюгге" (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Главная проблема - не счет 1:1. Киевскому "Динамо" сейчас не хватает 2-3 опытных футболистов европейского уровня. Особенно это касается атакующей стадии, потому что оборона и молодые игроки сегодня в хорошем состоянии. А в атаке пока один Буяльский.

Я думаю, что шансы остаются равные. У "Брюгге" был один момент со стандарта, команда еще не очень хорошо атакует. "Динамо" сейчас легче играть от обороны на выезде, чем преодолевать оборону соперника дома", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, что ответный матч состоится в Белигии через неделю – в четверг 25 февраля.

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В статье: Сергей Морозов Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
19.02.2021 в 18:33
Поголовье экспертов резко выросло, а реального анализа матча никто дать не в состоянии.
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