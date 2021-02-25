Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Маккаби: Если забьем быстрый гол Шахтеру – дела станут интереснее
Патрик ван Леувен о предстоящем поединке
ТК Футбол
Главный тренер "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча финала 1/16 Лиги Европы против "Шахтера".
"Если мы забьем быстрый гол – дела на поле станут интереснее. У "Шахтера" есть слабые стороны, надо действовать быстро – это может принести нам успех.
Считаю, что нам повезло с погодой, тут уже не так ужасно холодно, как было еще недавно. Так что мы наслаждались необычными погодными условиями. Свежий воздух, немного снега – наслаждаемся.
Я все понимал на пресс-конференции, даже мог немного поправить переводчика. Но не думаю, что это станет преимуществом во время матча, потому что общение с тренерской скамьи "Шахтера" преимущественно идет на португальском", – сказал Леувен.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" пройдет сегодня, 25 февраля. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.
Популярное сейчас
- "Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом
- Олимпик уволил главного тренера - источник
- Минимализм Реала, разгром от Барсы, вылет команды Реброва. Главные новости за 24 февраля
- Экс-тренер Динамо высказался о работе наставника киевлян Мирчи Луческу
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
Новости по теме
- 19:33 Зарубежные Тренер Маккаби: Если не мыслить позитивно, то лучше вообще не лететь на матч с Шахтером
- 02:30 Зарубежные Шикарный Патрик, неубедительный Тайсон и благосклонность фемиды. Чем запомнился матч Шахтера против Маккаби
- 20:16 Зарубежные Тренер Маккаби: Приятно пересечься со своим бывшим клубом, но эти чувства не повлияют на завтрашний матч