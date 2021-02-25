Тренер Маккаби: Если забьем быстрый гол Шахтеру – дела станут интереснее

Главный тренер "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча финала 1/16 Лиги Европы против "Шахтера".

"Если мы забьем быстрый гол – дела на поле станут интереснее. У "Шахтера" есть слабые стороны, надо действовать быстро – это может принести нам успех.

Считаю, что нам повезло с погодой, тут уже не так ужасно холодно, как было еще недавно. Так что мы наслаждались необычными погодными условиями. Свежий воздух, немного снега – наслаждаемся.

Я все понимал на пресс-конференции, даже мог немного поправить переводчика. Но не думаю, что это станет преимуществом во время матча, потому что общение с тренерской скамьи "Шахтера" преимущественно идет на португальском", – сказал Леувен.