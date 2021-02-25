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Тренер Маккаби: Если забьем быстрый гол Шахтеру – дела станут интереснее

Лига Европы
(1 голосов)

Патрик ван Леувен о предстоящем поединке

Тренер Маккаби: Если забьем быстрый гол Шахтеру – дела станут интереснее

ТК Футбол

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Главный тренер "Маккаби Тель-Авив" Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от ответного матча финала 1/16 Лиги Европы против "Шахтера".

"Если мы забьем быстрый гол – дела на поле станут интереснее. У "Шахтера" есть слабые стороны, надо действовать быстро – это может принести нам успех.

Считаю, что нам повезло с погодой, тут уже не так ужасно холодно, как было еще недавно. Так что мы наслаждались необычными погодными условиями. Свежий воздух, немного снега – наслаждаемся.

Я все понимал на пресс-конференции, даже мог немного поправить переводчика. Но не думаю, что это станет преимуществом во время матча, потому что общение с тренерской скамьи "Шахтера" преимущественно идет на португальском", – сказал Леувен.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Маккаби Тель-Авив" пройдет сегодня, 25 февраля. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
25.02.2021 в 14:59
Это было бы замечательно, т.к. пропустив гол, ШД начинает играть в футбол, а не парить мозги болельщикам. Тем более, когда играет с Маккаби...
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