Лига Европы. Байер - Янг Бойз 0:2. Дальше - без клубов Бундеслиги

Вслед за “Хоффенхаймом” из Лиги Европы вылетел и “Байер”, оставив соревнование без представителей Бундеслиги. Второй по престижности европейский турнир уже не покоряется немецким клубам 24 года.

Что-то все-таки с “Байером” случилось после того поражения “Баварии” на последней секунде из-за гола Левандовского. “Байер”, не проигрывавший до встречи с “Баварией” в 12 матчах Бундеслиги, резко сдал в плане игры и результатах. В последних 13 матчах – семь поражений и всего лишь три победы. Сначала “Байер” вылетел из Кубка Германии от команды четвертой лиги, а теперь уступил “Янг Бойзу” по двум матчам 3-6. Скорее всего Леверкузен не попадет в первую четверку Бундеслиги и останется без Лиги чемпионов.

“Янг Бойз” в ответном матче действовал прагматично, по счету. “Байер” больше атаковал, гости рассчитывали на контратаки. Первый же гол получился парадоксальным. Дублем Градецки Никлас Ломб снова допустил грубейшую ошибку. В этот раз он не смог поймать навес Элиа, мяч выскользнул из рук и на добивании сыграл Сьебатшо.

“Байер” стал играть еще открытее и рискованнее, но вратарь “Янг Бойза” ошибок не допускал. А затем гости забили второй гол. Образцовая контратака в одно касание, и мяч забивает Фасснахт.

0:2. “Янг Бойз” впервые за 34 года проходит дальше в еврокубках на стадии плей-офф, у Леверкузена продолжается ужасный отрезок сезона.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Янг Бойз” Берн 0:2 (первая игра 3:4)

Голы: Сьебатшо 48, Фасснахт 86

“Байер”: Ломб – Драгович (Грэй 63), Та, Тапсоба, Синкгравен – Арангис, Фримпонг (Амири 78), Виртц – Бэйли (Аларио 63), Шик, Диаби

“Янг Бойз”: фон Балльмос – Хефти, Лустенбергер, Цезигер, Лефор – Фасснахт (Гаудино 87), Эбишер (Сьерро 87), Лаупер – Элиа (Мамбимби 78), Сьебатшо (Шпильманн 77), Нгамалеу (Ридер 69)

Предупреждение: Синкгравен 53