Тренер Брюгге: Гол в конце матча от Динамо - худший сценарий из возможных

Ассистент главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана Рик де Мил прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы от киевского "Динамо" (0:1).

"Мы должны были действовать более эффективно. Случился худший из возможных сценариев: гол в конце матча. Все были очень разочарованы. Но мы знаем, что заслужили большего. Команда провела отличную еврокубковую кампанию, но могло быть и лучше. Но, прежде всего, давайте помнить о хороших вещах.

Трудно оценить, насколько серьезна травма Доста. Завтра будет ясность в этом вопросе. Надеемся, что все будет хорошо. Когда игрок выбывает из игры, это всегда большое разочарование. Это ослабило нас в конце матча.

Надо подождать и посмотреть, кто сможет сыграть в предстоящем поединке против "Гента". Завтра снова будем сдавать тесты на COVID-19, так что будет видно, кто сможет принять участие в поединке. В конце концов, команда очень мотивированная. Наши футболисты - профессионалы", - сказал Де Мил.