Каштру: Хочу посвятить победу Шахтера над Маккаби моим игрокам и болельщикам

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над "Маккаби Тель-Авив" (1:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"На самом деле вчера футбол очень сложный. Почему? На своем пути, особенно в прошедшем году, мы сталкивались со множеством сложных ситуаций. Это и ситуация с коронавирусом, когда матчи отменялись, переносились… Не стоит забывать, что мы сейчас выступаем в трех соревнованиях – чемпионат, Кубок Украины и Лига Европы. Я – человек, который чаще всего совершенно не жалуется на определенные условия. Но правда в том, что в Тель-Авиве мы чувствовали: поле было в намного лучшем состоянии, оно позволяло нам показывать более качественный футбол. Здесь же, понятно, не может быть такого поля из-за климатических условий, из-за сильного холода, мороза. Конечно, газон находится далеко не в идеальном состоянии. Это немного отнимает у нашей команды уверенность. Не стоит также забывать, что в чемпионате Украины мы являемся клубом, который забил наибольшее количество голов, на несколько мячей больше, чем наш главный соперник киевское "Динамо". Мы забивали "Реалу" и на выезде, и дома. Да, с другой стороны, нас и раздавила "Боруссия" от которой мы пропустили 10 мячей.

Но я думаю, что этот баланс между забитыми и пропущенными у нас все же сохраняется. Не стоит забывать о ДНК "Шахтера" что такое более взаимосвязанная игра. Момент завершения атаки у нас практически всегда происходит в штрафной. Мы никогда не были той командой, которая бьет из-за пределов штрафной или отдает много длинных передач. Наши игроки стараются дойти фактически до лимита и пробить по воротам уже в самый последний момент. Благодаря технике и креативу наших футболистов достаточно часто это удается. И правда одна: мы сейчас в 1/8 финала Лиги Европы. Мы прошли очень сложный групповой этап, теперь смогли одержать победу на стадии 1/16 финала – это самое главное. Можем ли мы быть лучше, проводить атаки качественнее, больше реализовывать? Да, конечно. Все этого очень хотим и будем работать, чтобы с каждым разом прибавлять.



На трибуны вернулись зрители. О таком нельзя сейчас молчать. Стадион снова заполняется – это просто фантастика! Он наполняется новой душой, новым сердцем, эмоциями. Прекрасно слышать этот звук, когда идешь в атаку, слышать, как болельщики громко кричат, когда ты забиваешь гол. Эмоциями переполнена вся команда. Я хочу посвятить победу прежде всего моим игрокам, которые очень старались, много работали в течение этого этапа Лиги Европы. Они боролись за проход дальше, и это удалось. Надеюсь, та же энергия будет и в будущем. И, конечно же, нашим болельщикам, которые так сильно нас любят, очень преданы, всегда поддерживают, никогда не забывают о любимой команде. Играть с ними прекрасно, и мы надеемся, что так будет и впредь", - отметил Каштру.