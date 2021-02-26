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Палкин: Рома и Шахтер - одна из самых интересных пар ЛЕ, не хуже, чем МЮ - Милан

Лига Европы
(1 голосов)

Пара действительно интересная

Палкин: Рома и Шахтер - одна из самых интересных пар ЛЕ, не хуже, чем МЮ - Милан

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой в соперники горнякам досталась "Рома" Паулу Фонсеки.

"Конечно, очень интересная жеребьевка. Такая тенденция складывается: мы играли с "Маккаби", где работает наш бывший сотрудник Патрик ван Леувен, теперь играем с "Ромой" Фонсеки. Если она сохранится, для нас это будет хорошо. Понятное дело, что "Рома" - это сильный соперник с хорошим тренером. У нашей команды будет дополнительная мотивация. Мне кажется, что когда мы играем с сильными соперниками, мы более сконцентрированы и мотивированы, добываем хороший результат. Поэтому будет сложная, интересная и интригующая игра, особенно в Киеве с болельщиками.

Это профессиональная жизнь тренера. Когда играешь на таком уровне, рано или поздно будешь встречаться с теми, кто работал в твоем клубе. Каштру с пониманием к этому относится. Он считает соперника сложным, но фактор Фонсеки прибавит этой игре изюминки. Это будет одна из самых интересных пар в 1/8 финала, не хуже, чем "Манчестер Юнайтед" - "Милан". Всем вовлеченным в футбол будет интересно следить за нашим противостоянием. Детальный анализ будем делать позже, в футболе все меняется в секунду.

Наш твит оказался фартовым не только для "Динамо". Украина - единственная страна не из топ-пятерки, которая сохранила две команды в Лиге Европы. Это очень большой задел и шаг, нам нужно бороться за коэффициенты. Если наш твит принес столько позитива "Шахтеру" и "Динамо", в следующий раз мы сделаем то же самое", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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