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Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч с Ромой. Цена - от 100 до 10 000 гривен
Продажа пройдет в несколько этапов
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Продажа пройдет в несколько этапов.
1-й этап (27–28 февраля). Приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club. Каждому обладателю подписки будет открыт доступ к приобретению билетов в своем мобильном приложении и на сайте горняков.
2-й этап (1–2 марта). Купить билеты могут владельцы абонементов всех сезонов (с сезона-2013/14 включительно), а также те болельщики, которые посетили домашние матчи с "Зарей", "Маккаби" и "Рухом". Для болельщиков на первых двух этапах действует специальная скидка: -10% от стоимости билета в свободной продаже (2 тикета в руки).
3-й этап (с 3 марта). Старт свободной продажи. Билеты доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении клуба (Google Play и App Store).
Стартовая стоимость билетов:
Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 7 000–10 000 гривен.
Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.
Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
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