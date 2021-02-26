Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч с Ромой. Цена - от 100 до 10 000 гривен

" Шахтер " начал реализацию билетов на домашний поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы", который состоится 18 марта на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.

Продажа пройдет в несколько этапов.

1-й этап (27–28 февраля). Приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club. Каждому обладателю подписки будет открыт доступ к приобретению билетов в своем мобильном приложении и на сайте горняков.

2-й этап (1–2 марта). Купить билеты могут владельцы абонементов всех сезонов (с сезона-2013/14 включительно), а также те болельщики, которые посетили домашние матчи с "Зарей", "Маккаби" и "Рухом". Для болельщиков на первых двух этапах действует специальная скидка: -10% от стоимости билета в свободной продаже (2 тикета в руки).

3-й этап (с 3 марта). Старт свободной продажи. Билеты доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении клуба (Google Play и App Store).

Стартовая стоимость билетов:

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;

Sky Box: 7 000–10 000 гривен.

Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.

Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.