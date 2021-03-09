Воробей: Не просто так ходят слухи. Любой плохой матч Шахтера идет большим минусом для Каштру

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей поделился ожиданиями от ближайших матчей команды Луиша Каштру, а также высказал свое мнение относительно перспектив португальского тренера потерять работу.

– Победа над "Олимпиком" добавит "Шахтеру" эмоциональной уверенности перед матчами с "Ромой" и "Десной"?

– Эмоциональной уверенности чуть-чуть добавит. Это однозначно, потому что был небольшой кризис в течение нескольких игр. А вот по качеству игры есть большие вопросы. Не думаю, что за такой короткий срок команда станет совершенно другой. В последнее время, к сожалению, прослеживается не очень хорошая картинка по поводу игры.

– Учитывая сложившуюся ситуацию в чемпионате, можно ли назвать матч с "Десной" более важным для "Шахтера", чем матч с "Ромой"?

– Нужно признать, что в этом году наш чемпионат стал более-менее ровный и сюрпризы есть на каждом шагу. Это больше, наверное, зависит от наших лидеров, "Динамо" и "Шахтера". У них сейчас не идет игра. Но это и заслуга других команд, которые дают бой и конкурируют наравне с нашими двумя топ-клубами. Матч "Десна" – "Шахтер" не будет исключением. "Шахтеру" будет очень нелегко, потому что "Десна" претендует на третье место и показывает неплохой футбол.

– Если "Шахтер" проиграет "Десне", то борьба за чемпионство для него может быть окончена. Учитывая это, станет ли матч с "Десной" ключевым для Каштру в вопросе возможного продления контракта с донецким клубом?

– Скажу свое мнение – этот матч не станет ключевым в плане борьбы за чемпионство. Впереди еще достаточно игр, где очки могут потерять и "Динамо", и "Шахтер". Но я соглашусь с мнением, что сейчас идут ключевые матчи для Каштру. Любой плохой матч сейчас идет большим минусом в его копилку. Не просто так ходят слухи. Качество игры "Шахтера" сейчас оставляет желать лучшего.

– Каштру по итогам прошлого сезона не попал в топ-3 лучших тренеров. Но в этом списке нашлось место для Рябоконя. Этот факт добавит принципиальности противостоянию для португальца?

– Думаю, что нет. Все прекрасно понимают, что это вопрос к тому, кто выбирал. Скажу, что Рябоконь действительно заслужил своей работой номинацию на лучшего тренера Украины. Он заслужил это своими действиями и выступлениями своей команды. А в личном плане – не думаю, что будет какое-то дерби между тренерами.