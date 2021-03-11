Лига Европы. Гранада 2:0 Мольде. Ветераны решают

О проблемах с составом "Гранады" я подробно писал в анонсе, поэтому удивляться тому, что в запасе подопечных Диего Мартинеса оказалось лишь шесть исполнителей, не стоит. "Мольде" же играл пусть составом без звезд (разве что за исключением Сигурдарссона), но все же основой.



Тем не менее, хозяева выглядели лучше в дебюте и закономерно открыли счет. Хорхе Молина мог забивать и раньше, как и его партнеры по линии нападения "Гранады" Роберто Солдадо и Кеннеди. Но открыть счет удалось именно 38-летнему форварду, использовав грубую ошибку Синьяна при выборе позиции. Лишь после этого "Мольде" начал переходить к активным действиям впереди, даже зажимая "Гранаду" на ее половине поля в отдельных эпизодах. Тем не менее, забить никак не удавалось.

С активности в атаке начали гости и второй тайм, но снова была очевидной проблема - отсутствие акцентированного и точного удара. Испанцы же, почувствовав, что дело пахнет жаренным, пытались отодвинуть игру от своих ворот за счет высокого прессинга. Но не всегда это удавалось из-за явно не сыгранного максимально состава.

Режим "качель" длился до момента когда Элингсен дважды грубо сфолил в течение трех минут и закономерно отправился отдыхать досрочно. С реализацией "Гранада" не замешкалась. Причем организовали гол опытные нападающие хозяев, которым на двоих 73 года. После вбрасывания аута Хорхе Молина сбросил мяч на Солдадо и тот слета поразил ближний угол рикошетом от штанги!

Более чем комфортное преимущество "Гранады" перед ответной игрой в Будапеште. Особенно с учетом колоссальных кадровых потерь команды Диего Мартинеса.

Гранада - Мольде 2:0 (1:0)

Голы: Молина (26), Солдадо (75)

Гранада: Силва, Диас, Дуарте, Перес, Фульке, Этеки, Гоналон, Пуертас (Вальехо 90+1), Солдадо (Руис 80), Кеннеди, Молина.

Мольде: Линде, Педерсен, Синьян, Грегерсен, Хестад (Кнудсон 65), Орснес, Элингсен, Эйкрем, Улан-Андерсен (Боли 86), Сигурдарссон (Фофана 74).

Предупреждение: Брис (33) - Сигурдарссон (38), Хестад (57), Элингсен (68, 71), Эйкрем (90+1)

Удаление: Элингсен (71)