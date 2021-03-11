Цыганков: Нам показали наш уровень, есть над чем работать

Хавбек “Динамо” Виктор Цыганков прокомментировал поражение в домашней встрече 1/8 Лиги Европы с “Вильярреалом” (0:2).

"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам.

Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", - сказал Цыганков.