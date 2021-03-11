Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Нам показали наш уровень, есть над чем работать
Итог матча с Вильярреалом от вингера киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек “Динамо” Виктор Цыганков прокомментировал поражение в
"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам.
Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", - сказал Цыганков.
Популярное сейчас
- Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
- Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо
- СМИ: Президент Агробизнеса оспорил вердикт УАФ о пожизненной дисквалификации в Лозанне
- ЛЕ. Динамо - Вильярреал 0:2. Не так плохо на поле, как на табло
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО