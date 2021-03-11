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Цыганков: Нам показали наш уровень, есть над чем работать

Лига Европы
(2 голосов)

Итог матча с Вильярреалом от вингера киевлян

Цыганков: Нам показали наш уровень, есть над чем работать

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек “Динамо” Виктор Цыганков прокомментировал поражение в домашней встрече 1/8 Лиги Европы с “Вильярреалом” (0:2).

"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам.

Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", - сказал Цыганков.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Comment06 (Украина)
12.03.2021 в 00:28
А успеете дорасти?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2021 в 00:36
что, снова заморозки обещают?
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