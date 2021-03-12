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Сульшер прокомментировал повреждения трех форвардов Манчестер Юнайтед

Лига Европы
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Какое-то время они будут отсутствовать

Сульшер прокомментировал повреждения трех форвардов Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль попал в лазарет команды после первого поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Миланом" (1:1). 25-летний форвард был заменен в перерыве. Цитирует Оле Гуннара Сульшера касательно травмы Антони и состояния других игроков коллектива портал Goal.com.

"Антони получил удар в бедро, мы проведем обследование в ближайшее время и будем следить за его состоянием здоровья".

"Надеюсь, Рашфорд вернется в следующий четверг, выйдет на поле "Сан-Сиро". Вряд ли он восстановится до воскресенья, но скрестим пальцы, ведь он нам нужен. Кавани? Я не думаю, что он будет готов к матчу с "Вест Хэмом".

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В статье: Эдинсон Кавани Оле Гуннар Сульшер Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Милан Маркус Рашфорд Антони Мартиаль
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Источник:
Goal.com

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