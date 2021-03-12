Сульшер прокомментировал повреждения трех форвардов Манчестер Юнайтед

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль попал в лазарет команды после первого поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Миланом" (1:1). 25-летний форвард был заменен в перерыве. Цитирует Оле Гуннара Сульшера касательно травмы Антони и состояния других игроков коллектива портал Goal.com.

"Антони получил удар в бедро, мы проведем обследование в ближайшее время и будем следить за его состоянием здоровья".