  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Перед матчем с Шахтером трое игроков Ромы не участвуют в тренировках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед матчем с Шахтером трое игроков Ромы не участвуют в тренировках

Лига Европы
(1 голосов)

Из-за травм

Перед матчем с Шахтером трое игроков Ромы не участвуют в тренировках

Новина українською

Жордан Верету, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян сегодня не тренировались. "Джаллоросси" вернулись к тренировкам после неутешительной поражения от "Пармы" 0:2 в воскресенье. Игроки Паулу Фонсеки начали подготовку к ответному матчу против "Шахтера" в Лиге Европы.

PagineRomaniste сообщает, что игроки, которые играли в матче Серии А, имели облегченную тренировку, у других - привычная.

Читайте такжеФонсека, Мхитарян и поиск самоидентификации. Что нужно знать о Роме

Николо Заниоло тренируется на поле, но индивидуально, а Верету, Смоллинг и Мхитарян - все еще не тренируются и скорее всего не полетят в Украину.

В четверг, 18 марта, состоится ответный поединок Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (в первом поединке в Риме украинские "горняки" уступили 0:3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...