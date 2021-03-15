Перед матчем с Шахтером трое игроков Ромы не участвуют в тренировках

Жордан Верету, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян сегодня не тренировались. "Джаллоросси" вернулись к тренировкам после неутешительной поражения от "Пармы" 0:2 в воскресенье. Игроки Паулу Фонсеки начали подготовку к ответному матчу против "Шахтера" в Лиге Европы.

PagineRomaniste сообщает, что игроки, которые играли в матче Серии А, имели облегченную тренировку, у других - привычная.

Николо Заниоло тренируется на поле, но индивидуально, а Верету, Смоллинг и Мхитарян - все еще не тренируются и скорее всего не полетят в Украину.

В четверг, 18 марта, состоится ответный поединок Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (в первом поединке в Риме украинские "горняки" уступили 0:3).