Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед матчем с Шахтером трое игроков Ромы не участвуют в тренировках
Из-за травм
Жордан Верету, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян сегодня не тренировались. "Джаллоросси" вернулись к тренировкам после неутешительной поражения от "Пармы" 0:2 в воскресенье. Игроки Паулу Фонсеки начали подготовку к ответному матчу против "Шахтера" в Лиге Европы.
PagineRomaniste сообщает, что игроки, которые играли в матче Серии А, имели облегченную тренировку, у других - привычная.
Николо Заниоло тренируется на поле, но индивидуально, а Верету, Смоллинг и Мхитарян - все еще не тренируются и скорее всего не полетят в Украину.
В четверг, 18 марта, состоится ответный поединок Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" (в первом поединке в Риме украинские "горняки" уступили 0:3).
Популярное сейчас
- Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей
- Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
- Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах
- Почти катастрофа. Видео второго гола Вильярреала в ворота Динамо
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО