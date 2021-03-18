Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жуниор Мораес "заносит" мяч в ворота Ромы - 1:1
После хорошей подачи и удара головой
Фото: Шахтар
Игрок национальной сборной Украины Жуниор Мораес сравнял счет в матче 1/8 Лиги Европы с итальянской "Ромой".
Произошло это на 59 минуте поединка "Шахтер" - "Рома".
Первый поединок "Рома" - "Шахтер" закончился со счетом 3:0.
Гол Мораеса
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вильярреал - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине
- Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи
- Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...