  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Жуниор Мораес "заносит" мяч в ворота Ромы - 1:1
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниор Мораес "заносит" мяч в ворота Ромы - 1:1

Лига Европы
(1 голосов)

После хорошей подачи и удара головой

Жуниор Мораес "заносит" мяч в ворота Ромы - 1:1

Фото: Шахтар

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Жуниор Мораес сравнял счет в матче 1/8 Лиги Европы с итальянской "Ромой".

Произошло это на 59 минуте поединка "Шахтер" - "Рома".

Первый поединок "Рома" - "Шахтер" закончился со счетом 3:0.

Гол Мораеса

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Жуниор Мораеш Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...