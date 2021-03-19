Арсенал - Олимпиакос 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Олимпиакос, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между этими соперниками завершилась победой канониров 3:1. Пирейцам удалось взять реванш, которого, впрочем, не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Арсенал - Олимпиакос 0:1

Гол: Юссеф Эль Араби 51

Первый матч - 3:1