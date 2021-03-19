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Арсенал - Олимпиакос 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Арсенал - Олимпиакос, Лига Европы, 18 марта 2021

Арсенал - Олимпиакос 0:1. Видео гола и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Олимпиакос, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между этими соперниками завершилась победой канониров 3:1. Пирейцам удалось взять реванш, которого, впрочем, не хватило, чтобы выйти в четвертьфинал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Арсенал - Олимпиакос 0:1
Гол: Юссеф Эль Араби 51
Первый матч - 3:1

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон)
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