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Майкон: Болельщики привыкли видеть Шахтер чемпионом, победителем, но это не всегда дается
Кризис горняков виден невооруженным глазом
shakhtar.com
Хавбек "
– Было мало опасных моментов, да и вообще в последнее время у "Шахтера" не всегда все ладится в атаке. Почему так?
– Нам очень хорошо противостоят. И не всегда удается принимать идеальные решения. В этом нужно обязательно прибавить. Мы знаем, что переживаем свой не лучший момент. Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большим союзом, семьей, поможет справиться с ситуацией.
– Многие болельщики пишут в комментариях, что у "Шахтера" сейчас кризис…
– Потому что результат не приходит… Люди высказывают свои мнения, но команда старается, работает ежедневно, и только так, благодаря труду мы сможем успешно выйти из сложившейся ситуации. Понятно, что болельщики привыкли видеть "Шахтер" чемпионом, победителем. Это не всегда дается, однако мы постараемся вернуться к этому и снова радовать своих болельщиков.
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