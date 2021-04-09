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Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом

Лига Европы
(5 голосов)

Многие ставят данное движение под сомнение

Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом

Фото: Slavia

Новина українською

Перед стартовым свистком первого поединка ¼ финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и пражской "Славией" традиционно прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, чехи провели гол на выезде под занавес матча.

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Исполнители "канониров" встали на одно колено, но игроки "Славии" этого не сделали и остались стоять в полный рост.

Ранее отказались поддерживать акцию нападающий "Кристал Пэлас" Уилфред Заха, игроки "Селтика" и "Рейнджерс" в чемпионате Шотландии, футболисты команды "Брентфорд" из Чемпионшипа.

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В статье: Лига Европы Арсенал Славия (Прага) black lives matter
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Комментарии (9)
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Fritz (Кузнецовск)
09.04.2021 в 12:08
Славія- красавчики!!! Під стадо не прогинаються....
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0
0
Dalskyi (Sviaschene)
09.04.2021 в 11:10
Чим більше таких акцій, тим більше дискримінацій з цього приводу. Все почалося з призову Сола Кемпбелла не їхати всім на Євро 2012, начебто Україна і Польща не вирішили правильно з цим питання. Так може ще впасти і віджатися 100 разів, чи в душових на кабінки наліпки напердолити Чорні і Білі.
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
09.04.2021 в 11:01
На севере Мозамбика нашли 12 обезглавленных тел белой расы...давайте теперь на два колена становиться
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
09.04.2021 в 10:52
в моем доме попрошу не становиться ни на какие колени:)))
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+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
09.04.2021 в 10:29
Правильно сделали, черножопые и их белые братья-партнёры ох.ренели в конец.
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+2
0
avatar
ДВ (Одесса)
09.04.2021 в 10:03
Сами негров на галеры приковывали , пусть сами и становятся
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.04.2021 в 09:59
))))))))))
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0
0
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
09.04.2021 в 09:50
Правильно! Уже спорт давно давно превратился в вонючую политику!
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+6
0
royalstas (Вінниця)
09.04.2021 в 09:40
Круто придумали.... а чого на коліно нехай відразу ноги цілують чорному брату.... взагалі охреніли.......
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+6
0


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