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Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом
Многие ставят данное движение под сомнение
Фото: Slavia
Перед стартовым свистком первого поединка ¼ финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и пражской "Славией" традиционно прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, чехи провели гол на выезде под занавес матча.
Исполнители "канониров" встали на одно колено, но игроки "Славии" этого не сделали и остались стоять в полный рост.
Slavia Prague players refusing to take the knee before kick-off against Arsenal tonight. #afc pic.twitter.com/Yq4PtYHl5F— afcstuff (@afcstuff) April 8, 2021
Ранее отказались поддерживать акцию нападающий "Кристал Пэлас" Уилфред Заха, игроки "Селтика" и "Рейнджерс" в чемпионате Шотландии, футболисты команды "Брентфорд" из Чемпионшипа.
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