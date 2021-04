Футболисты пражской Славии не поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем ЛЕ с Арсеналом

Перед стартовым свистком первого поединка ¼ финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и пражской "Славией" традиционно прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1, чехи провели гол на выезде под занавес матча.

Исполнители "канониров" встали на одно колено, но игроки "Славии" этого не сделали и остались стоять в полный рост.

Slavia Prague players refusing to take the knee before kick-off against Arsenal tonight. #afc pic.twitter.com/Yq4PtYHl5F