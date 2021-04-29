Лига Европы. Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Хорошо, что не 7:1

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Рома" 6:2

Голы: Бруну Фернандеш 9, 71 (пен.), Кавани 48, 64, Погба 75, Гринвуд 87 - Лоренцо Пеллегрини 15 (пен.), Джеко 34

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, МакТоминей, Фред (Матич 83), Рашфорд (Гринвуд 76), Бруну Фернандеш (Мата 89), Погба, Кавани

"Рома": Пау Лопес (Миранте 28), Ибаньес, Смоллинг, Кристанте, Карсдорп, Верету (Вильяр 5), Диавара, Спинаццола (Б. Перес 37), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Погба 51 - Вильяр 50, Смоллинг 61

В этом полуфинале Лиги Европы можно было найти аргументы и за, и против обеих команд. "Рома" заваливает сезон в лиге, уже пропустила там 51 мяч, ни разу не победила команду из Топ-7. Зато именно поэтому ее мотивация на ЛЕ запредельна. Мотивация спасти сезон от катастрофы. Более того - в клубе и вне его считают, что она борется за поруганную честь Италии в Еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в АПЛ уверенно второй, развивается. Вместе с тем, игроки и тренер страстно желают взять первый трофей за четыре года, да хотя бы пройти первый полуфинал после четырех подряд проигранных.

Такие факторы обещали нам яростную борьбу, нестабильность и постоянные повороты сюжета. Еще более яростную из-за высказываний главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, заявившего, что не знаком с соперником и не смотрел его матчи. Он сказал это после предыдущего матча, а с того момента явно подготовился. Тем не менее, это разозлило болельщиков "Ромы", развесивших баннеры по Риму с цитатой и призывом сделать так, чтобы норвежец запомнил соперника. Также они провожали команду в аэропорт баннерами, файерами, флагами, песнями. Мотивации это, конечно, добавило. Но её одной мало.

В Лиге Европы обе команды мало владеют мячом, мало пробивают по воротам. Паулу Фонсека предостерегал именно от контратак соперника, не от позиционных. Потому было логично, что манкунианцы, владевшие мячом в первом тайме 63 процента времени, будут чувствовать себя хуже. Они открыли счёт рано и как раз красиво. Погба обошёл троих, отдал Кавани, тот мгновенно вывел Фернандеша, а Бруну подсёк. Гол трёх экс-игроков Серии А. Однако с этого момента и до 45-ой минуты хозяева разве что перекатывали мяч, не находя никаких других вариантов. Выстрел Погба издали Лопес отбил.

Гости также страдали. Уже к 37-ой минуте они потеряли трёх игроков из-за травмы. В первом тайме устроили лишь две атаки. В добавленное время чуть в который раз не привезли себе гол. Ибаньес подарил Кавани, и от двух убойных ударов спасли лишь Миранте и защитник. Тем не менее, им удалось повторить сценарий первого четвертьфинального матча в Амстердаме против "Аякса". Пропустили первыми, выдержали и создали два гола из ничего. Погба прервал прострел Карсдорпа рукой, затем удалась красивая комбинация с пасом Мхитаряна вразрез, прострелом Пеллегрини и ударом Джеко.

Кстати, удар боснийца получился неуклюжим. От одной ноги мяч отскочил в колено другой. Но всё же залетел. Когда "голы в венах" (его слова перед матчем) - и такое залетает. И когда "Олд Траффорд" в венах. Ведь здесь он забил уже свой пятый гол в трёх последних матчах.

В начале второго тайма вновь пострадала команда, владевшая мячом. "Рома" попыталась играть смелее. И всё же пропустила контратаку. Бруну Фернандеш и Кавани чётко разыграли. После чего МЮ обрушил шквал атак на ворота соперника. Тот еле держался, еле прерывал прострелы/навесы, Ибаньес выбил мяч с линии ворот. Кавани не замкнул точно с десяти метров. А именно тогда, когда давление несколько спало, и гости вновь получили мяч (Джеко отчаянно блокировали в штрафной) - они вновь пропустили. После чего уже развалились. Физических и ментальных сил уже не хватало, а замен не осталось.

Размашистую комбинацию на 64-ой минуте, вообще-то, должен был прерывать Миранте. Но он выбил прострел Ван-Биссаки прямо на Кавани, и Эдинсон забил уже свой 11-ый гол против "Ромы". Его любимого соперника в карьере в лигах Топ-4. Джеко попытался ответить ударом головой. Де Хеа взял. После чего был назначен пенальти за стык Смоллинга с Кавани. Мяч уже ушёл далеко и в никуда, стык был по инерции и в самом углу штрафной, но Карлос Дель Серро Гранде был непреклонен. Непреклонен был и Фернандеш с "точки". Как и Погба с его подачи углового. И Гринвуд в контратаке с заброса Кавани.

Уже уставшая, побитая травмами и критикуемая "Рома" разнесла "Брагу" и "Шахтёр", из последних сил выдержала битву с "Аяксом", из остатков последних сил выдержала первый тайм на "Олд Траффорд". Но ресурсы "Юнайтед" - физические, игровые, кадровые - оказались слишком большими для неё. В итоге получилось ближе к знаменитому 1:7 в 2007-ом году, чем к реваншу за него, который требовали болельщики. А сам МЮ опроверг слова критиков и о позиционной атаке, и о слабом характере. После четырёх проигранных полуфиналов кубковых турниров подряд Сульшер выиграет пятый.