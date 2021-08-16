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Рафаилов: Шахтеру так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу
Бывший функционер Зари подливает масла в огонь
Экс-генеральный директор луганской "
"Вот и дождались решающей стадии игр еврокубковых соревнований, после которых будут сформированы группы. От Украины будут две команды: "Шахтер" и "Заря". Есть ли шансы на проход, наверное есть. 50 на 50, но это слишком примитивный прогноз.
По игре - "Шахтер" в прошедших матчах хорошую игру в атаке, правда при очень слабой реализации, а вот в защите большие проблемы. До сих пор так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу а "Монако" это не "Александрия".
У "Зари" тоже проблемы. Это видно по играм чемпионата. А в странах центральной Европы футбол сейчас на подъёме. Раньше это была Голландия потом Дания и Бельгия, сейчас Швейцария и Австрия. Будет непросто.
В целом в стране нужно менять отношение к клубному футболу особенно со стороны УАФ. Хотя им это надо? К клубным финансам не подступишься. Другое дело сборная" – написал Рафаилов.
Напомним, что за выход в группу ЛЧ "Шахтер" поборется с "Монако", а "Заря" будет оспаривать путевку в группу ЛЕ с "Рапидом".
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