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Рафаилов: Шахтеру так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу

Лига Европы
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Бывший функционер Зари подливает масла в огонь

Рафаилов: Шахтеру так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу

Новина українською

Экс-генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов высказался о квалификационных матчах луганчан и "Шахтера" в еврокубках.

"Вот и дождались решающей стадии игр еврокубковых соревнований, после которых будут сформированы группы. От Украины будут две команды: "Шахтер" и "Заря". Есть ли шансы на проход, наверное есть. 50 на 50, но это слишком примитивный прогноз.

По игре - "Шахтер" в прошедших матчах хорошую игру в атаке, правда при очень слабой реализации, а вот в защите большие проблемы. До сих пор так и не удалось найти полноценные замены Ракицкому и Ордецу а "Монако" это не "Александрия".

У "Зари" тоже проблемы. Это видно по играм чемпионата. А в странах центральной Европы футбол сейчас на подъёме. Раньше это была Голландия потом Дания и Бельгия, сейчас Швейцария и Австрия. Будет непросто.

В целом в стране нужно менять отношение к клубному футболу особенно со стороны УАФ. Хотя им это надо? К клубным финансам не подступишься. Другое дело сборная" – написал Рафаилов.

Напомним, что за выход в группу ЛЧ "Шахтер" поборется с "Монако", а "Заря" будет оспаривать путевку в группу ЛЕ с "Рапидом".

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Камонплей
16.08.2021 в 19:54
ніхто так як ордець не гріє лавку? взагалі обдива вже давно не рівень і їх виступи в смішній північній лізі це доводять
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