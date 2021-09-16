Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов

В Лиге чемпионов на неделе были запросы и надежды на нечто большее. По крайней мере, имена и статус соперников ("Бенфика" и "Шериф") позволяли строить смелые планы. Но "Динамо" и "Шахтер" на двух суммарно добыли одну ничью, то есть 0,2 балла в Таблицу коэффициентов. Это позволило сократить отставание от России, две команды которой (в Лиге чемпионов и Лиге Европы проиграли), компенсировать ничьи "Зальцбурга" с "Севильей" и "Брюгге" с ПСЖ. Нидерланды еще немного увеличили отрыв, ведь "Аякс" победил, а "Фейеноорд" не проиграл в Лиге конференций (победа + ничья = 0,6 балла в ТК). Но главные аргументы наших конкурентов – это матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

У нас есть свои интересы и надежды в виде поединка с участием "Зари".

Лига конференций. 16.09.2021

"Будё-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Заря" (Украина).

Важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (полезны победы команд, выделенных жирным):

ХИК (Финляндия) 19:45 ЛАСК (Австрия);

ЛАСК (Австрия); "Флора" (Эстония) 19:45 "Гент" (Бельгия);

"Гент" (Бельгия); "Мура" (Словения) 19:45 "Витесс" (Нидерланды);

"Витесс" (Нидерланды); "Рандерс" (Дания) 22:00 АЗ (Нидерланды).

Все матчи игрового дня в Лиге конференций:

Скриншот - soccerway

Лига Европы. 16.09.2021

Важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (полезные победы команд, выделенных жирным):

"Локомотив" (Россия) 19:45 "Марсель" (Франция) ;

; "Бетис" (Испания) 19:45 "Селтик" (Шотландия);

"Селтик" (Шотландия); "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Лион" (Франция) ;

; ПСВ (Нидерланды) 22:00 " Реал Сосьедад" (Испания) ;

" ; "Монако" (Франция) 22:00 "Штурм" (Австрия);

"Штурм" (Австрия); "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Антверпен" (Бельгия).

В одном матче сыграют представители сразу двух наших конкурентов – "Рапид" (Вена, Австрия) 19:45 "Генк" (Бельгия).

Также есть смысл обращать внимание на сербские команды.

"Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Брага" (Португалия) (Лига Европы);

"Брага" (Португалия) (Лига Европы); "Анортосис" (Кипр) 22:00 "Партизан" (Сербия) (Лига конференций).

Все матчи игрового дня в Лиге Европы:

Скриншот - soccerway

На этой неделе Украина может покинуть текущую одиннадцатую позицию Таблицы коэффициентов при условии победы "Зари" и поражения "Локомотива". Еще раз напомним, почему важны для нас результаты бельгийских команд. В текущем сезоне Украина опережает эту страну на четыре балла в Таблице коэффициентов, но по состоянию на начало следующего впереди уже Бельгия – 23.800 против 22.400. Опасно поджимает также Австрия, которая может завоевать себе поул-позишн в отношении Украины на следующий сезон уже по итогам сегодняшнего дня.

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Следим.