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Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов

Лига Европы
(1 голосов)

Анонс матчей первого тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций

Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лиге чемпионов на неделе были запросы и надежды на нечто большее. По крайней мере, имена и статус соперников ("Бенфика" и "Шериф") позволяли строить смелые планы. Но "Динамо" и "Шахтер" на двух суммарно добыли одну ничью, то есть 0,2 балла в Таблицу коэффициентов. Это позволило сократить отставание от России, две команды которой (в Лиге чемпионов и Лиге Европы проиграли), компенсировать ничьи "Зальцбурга" с "Севильей" и "Брюгге" с ПСЖ. Нидерланды еще немного увеличили отрыв, ведь "Аякс" победил, а "Фейеноорд" не проиграл в Лиге конференций (победа + ничья = 0,6 балла в ТК). Но главные аргументы наших конкурентов – это матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

У нас есть свои интересы и надежды в виде поединка с участием "Зари".

Лига конференций. 16.09.2021

  • "Будё-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Заря" (Украина).

Важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (полезны победы команд, выделенных жирным):

  • ХИК (Финляндия) 19:45 ЛАСК (Австрия);
  • "Флора" (Эстония) 19:45 "Гент" (Бельгия);
  • "Мура" (Словения) 19:45 "Витесс" (Нидерланды);
  • "Рандерс" (Дания) 22:00 АЗ (Нидерланды).

Все матчи игрового дня в Лиге конференций:

Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов - изображение 1

Скриншот - soccerway

Лига Европы. 16.09.2021

Важные матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (полезные победы команд, выделенных жирным):

  • "Локомотив" (Россия) 19:45 "Марсель" (Франция);
  • "Бетис" (Испания) 19:45 "Селтик" (Шотландия);
  • "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Лион" (Франция);
  • ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Реал Сосьедад" (Испания);
  • "Монако" (Франция) 22:00 "Штурм" (Австрия);
  • "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Антверпен" (Бельгия).

В одном матче сыграют представители сразу двух наших конкурентов – "Рапид" (Вена, Австрия) 19:45 "Генк" (Бельгия).

Также есть смысл обращать внимание на сербские команды.

  • "Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Брага" (Португалия) (Лига Европы);
  • "Анортосис" (Кипр) 22:00 "Партизан" (Сербия) (Лига конференций).

Все матчи игрового дня в Лиге Европы:

Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов - изображение 2

Скриншот - soccerway

На этой неделе Украина может покинуть текущую одиннадцатую позицию Таблицы коэффициентов при условии победы "Зари" и поражения "Локомотива". Еще раз напомним, почему важны для нас результаты бельгийских команд. В текущем сезоне Украина опережает эту страну на четыре балла в Таблице коэффициентов, но по состоянию на начало следующего впереди уже Бельгия – 23.800 против 22.400. Опасно поджимает также Австрия, которая может завоевать себе поул-позишн в отношении Украины на следующий сезон уже по итогам сегодняшнего дня.

Шанс для Зари набрать первые очки. Это важно для Таблицы коэффициентов с учетом недобора грандов - изображение 3

Скриншот - kassiesa.net

Следим.

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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2021 в 11:32
Заря не какая и тут физрук а не тренер
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0
-1
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Мангол (Sumy)
16.09.2021 в 11:29
максимум нічєйка, і то слабо віриться
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0
-1
Golfik25 (Киев)
16.09.2021 в 10:57
Вероятность Зари выиграть, ниже чем у Шерифа было выиграть у Шахтёра.
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0
-1
Arni-86 (Одесса)
16.09.2021 в 10:50
Шансы на десятку очень и очень печальные, дальше соперники сильнее будут, а мы уже сейчас себе позволяем на поху...ях проигрывать Шерифу. К сожалению пока все движется в худшую сторону
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+1
0
Golfik25 (Киев)
16.09.2021 в 11:00
Надо забить на таблицу в этом сезоне. Лучше год или два, чтоб наши гранды проходили квалификацию, тем самым набирать больше балов, чем если автоматом попадали в группу. Пример Шериф, Шериф прошёл все стадии квалификации и набрал больше, чем вся наша компания из 5 команд. Если наши гранды, пройдут тот же путь как шериф, они сделают большой шаг к тому, чтоб вернуться в топ 10.
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+1
0
Arni-86 (Одесса)
16.09.2021 в 11:56
В этом плане полностью согласен, но это при учете что мы пройдем квалификацию, а если будет такое отношение к игре как вчера то мы не пройдем и если провалятся еще и в турнирах ниже рангом то просядем в рейтинге еще сильнее. А у нас как всегда, все кричат что хотят в евротурниры, что нужны очки и мы все для этого сделаем - а результата нет, либо не тот на который рассчитываем
0
0
Болельщик39 (Харьков)
16.09.2021 в 10:42
Чудес не бывает, до сегодняшнего дня "Заря" играла очень плохо: без тактики, без реализации моментов и с провалами в обороне. Хотя, если сегодня всё изменится, то я буду только за.
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+2
0


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