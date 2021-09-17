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Марио Гетце и другие звезды. ПСВ - Реал Сосьедад 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 16.09.2021

Марио Гетце и другие звезды. ПСВ - Реал Сосьедад 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч уровня Лиги чемпионов – и по именам и, наверное, по статусу команд. Но это Лига Европы. ПСВ вел за собой немец Марио Гетце, "Реал Сосьедад" отвечал больше командными наработками, хотя и здесь есть звезды: Давид Силва (сейчас травмирован), Александр Исак, Аднан Янузай. Веселая компания выдала веселый матч.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке первого тура Лиги Европы.

1-й тур ЛЕ. Эйндховен. "Филлипс"
ПСВ - "Реал Сосьедад" - 2:2
Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 - Янузай, 33, Исак, 39

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) ПСВ (Эйндховен)
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