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Марио Гетце и другие звезды. ПСВ - Реал Сосьедад 2:2. Обзор матча и видео голов
Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 16.09.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч уровня Лиги чемпионов – и по именам и, наверное, по статусу команд. Но это Лига Европы. ПСВ вел за собой немец Марио Гетце, "Реал Сосьедад" отвечал больше командными наработками, хотя и здесь есть звезды: Давид Силва (сейчас травмирован), Александр Исак, Аднан Янузай. Веселая компания выдала веселый матч.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке первого тура Лиги Европы.
1-й тур ЛЕ. Эйндховен. "Филлипс"
ПСВ - "Реал Сосьедад" - 2:2
Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 - Янузай, 33, Исак, 39
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