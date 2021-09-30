Лига Европы
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ЛЕ. Дубль Экамби принёс Лиону победу над Брондбю
"Ткачей" прорвало лишь в последние полчаса
Лига Европы. Группа А, второй тур
30 сентября. Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Брондбю" 3:0
Голы: Экамби 64, 71, Ауар 86
"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Дамьен, Дюбуа. (Гюсто, 83) – Какре (Кадевере, 83), Тиаго Мендес – Экамби, Ауар, Шакири (Шерки, 65) – Пакета (Кейта, 83)
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