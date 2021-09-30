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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Дубль Экамби принёс Лиону победу над Брондбю

Лига Европы
(1 голосов)

"Ткачей" прорвало лишь в последние полчаса

ЛЕ. Дубль Экамби принёс Лиону победу над Брондбю

Новина українською

Лига Европы. Группа А, второй тур

30 сентября. Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Брондбю" 3:0

Голы: Экамби 64, 71, Ауар 86

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Дамьен, Дюбуа. (Гюсто, 83) – Какре (Кадевере, 83), Тиаго Мендес – Экамби, Ауар, Шакири (Шерки, 65) – Пакета (Кейта, 83)

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В статье: Лион Брондбю
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