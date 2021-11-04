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Без Ярмоленко и со странным автоголом. Видеообзор матча Генк - Вест Хэм (2:2)
Генк - Вест Хэм ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.11.2021 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых ярких матчей игрового для Лиги Европы состоялся в Бельгии, где "Генк" принимал "Вест Хэм". Англичанам нужна была победа для исторического выхода в плей-офф, но бельгийцы сломали планы фаворита. Примечательным событием стал автогол Соучека, забитый на 87-й минуте ударом головой по собственным воротам с острого угла.
Добавим также, что матч из-за травмы пропускал Андрей Ярмоленко. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Лиги Европы.
"Генк" - "Вест Хэм" 2:2 (1:0)
Голы: Пейнтсил 5, Соучек 87 (авт.) – Берахма 59, 82
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