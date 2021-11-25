Последний шанс не закончить евросезон досрочно. Важная миссия у Зари

На неделе "Динамо" и "Шахтер" не только не принесли очков Украине в Таблицу коэффициентов, но и лишились шансов на евровесну. В этом контексте даже пустяком выглядит тот факт, что конкуренты в лицах "Зенита" и "Спартака" взяли очки (три на двоих), а "Зальцбург" (Австрия) и "Брюгге" (Бельгия) – нет. Глобальная проблема в том, что Россия, Австрия, Бельгия точно будут представлены весной, Сербия и Шотландия максимально близки к этому, а вот украинский шанс выглядит не столь очевидным.

"Заре" нужно в пятом туре не проиграть "Роме" (Италия), или дождаться осечки "Буде-Глимта" (Норвегия) в матче с ЦСКА (София, Болгария). Такой сценарий ничего не гарантирует, а просто оставит команде Скрипника возможность сразиться за выход в плей-офф в последнем туре группы. За это и болеем.

Базовый день матчей пятого тура Лиги Европы и Лиги конференций – 25.11.2021.

Важные матчи Лиги Европы и Лиги конференций (на пользу Украине в контексте Таблицы коэффициентов пойдут победы команд, что выделены жирным):

Лига Европы

"Байер" (Германия) 19:45 "Селтик" (Шотландия);

"Селтик" (Шотландия); "Динамо" (Загреб, Хорватия) 19:45 "Генк" (Бельгия);

"Генк" (Бельгия); "Локомотив" (Россия) 19:45 "Лацио" (Италия) ;

; "Рапид" (Вена, Австрия) 19:45 "Вест Хэм" (Англия) ;

; "Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Лудогорец" (Болгария) ;

; "Айнтрахт" (Германия) 22:00 "Антверпен" (Бельгия);

"Антверпен" (Бельгия); ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Штурм" (Австрия);

"Штурм" (Австрия); "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Спарта" (Прага, Чехия).

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway

Лига конференций

"Флора" (Эстония) 17:30 "Партизан" (Сербия);

"Партизан" (Сербия); "Анортосис" (Кипр) 22:00 "Гент" (Бельгия);

"Гент" (Бельгия); "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 22:00 ЛАСК (Австрия);

ЛАСК (Австрия); "Рома" (Италия) 22:00 "Заря" (Украина) .

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway