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Последний еврокубковый матч Украины в этом сезоне как шанс для Зари установить личный рекорд
Анонс матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций
Фото: ФК Заря
"Шахтер" установил личный сезонный антирекорд по набору евроочков за последние десять лет, "Динамо" – за последние шестнадцать лет. Таков итог не только шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, но и кампании. На неделе наши гранды против команд из четвертой и третьей корзин суммарно смогли взять один балл (0,2 по конвертации Таблицы коэффициентов), что не делает погоды ни в одном из контекстов.
Конкурент "Зенит" на неделе перекрыл ничью "Шахтера" с "Шерифом" своей ничьей с "Челси". "Зальцбург" вообще победил "Севилью" и прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, взяв бонус (2+5). Единственный неудачник, вместе с нашими, – это "Брюгге", проигравший и прекративший борьбу в еврокубках.
Но Бельгия будет точно представлена в евровесне. Как и все остальные наши конкуренты (Россия, Австрия, Шотландия, Сербия). Последний тур группового раунда Лиги Европы и Лиги конференций не только раздаст последние евроочки осени/зимы, но и сформирует весеннюю сетку участников.
У Украины остался последний матч сезона. Для "Зари" поединок с "Буде-Глимтом" важен в контексте борьбы за третью корзину следующей Лиги Европы и посев в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Кроме того, победа или ничья будут означать установление личного сезонного рекорда по набору евроочков. Сейчас у "Зари" четыре балла. Это повторение сезонов 2014/15, 2017/18, 2019/20 и 2020/21. Больше луганчане не добывали никогда в своей истории.
Важные матчи Лиги Европы и Лиги конференций (09.12.2021) (в контексте борьбы Украины за как можно лцчшие позиции в Таблице коэффициентов, на пользу пойдут победы команд, что выделены жирным):
Лига Европы
- "Лион" (Франция) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Штурм" (Австрия) 19:45 "Монако" (Франция);
- "Легия" (Польша) 19:45 "Спартак" (Россия);
- "Антверпен" (Бельгия) 19:45 "Олимпиакос" (Греция);
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Марсель" (Франция) 22:00 "Локомотив" (Россия);
- "Селтик" (Шотландия) 22:00 "Бетис" (Испания);
- "Генк" (Бельгия) 22:00 "Рапид" (Австрия)*.
* - в этом матче сражаются представители двух стран-конкурентов Украины в Таблице коэффициентов; кто-то из них гарантированно останется без евровесны.
скриншот - soccerway
Лига конференций
- ЛАСК (Австрия) 19:45 ХИК (Финляндия);
- "Гент" (Бельгия) 19:45 "Флора" (Эстония);
- "Партизан" (Сербия) 19:45 "Анортосис" (Кипр);
- "Заря" (Украина) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия).
скриншот - soccerway
Итог в Таблице коэффициентов будет подведен после всех матчей игрового дня.
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