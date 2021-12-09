Последний еврокубковый матч Украины в этом сезоне как шанс для Зари установить личный рекорд

"Шахтер" установил личный сезонный антирекорд по набору евроочков за последние десять лет, "Динамо" – за последние шестнадцать лет. Таков итог не только шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, но и кампании. На неделе наши гранды против команд из четвертой и третьей корзин суммарно смогли взять один балл (0,2 по конвертации Таблицы коэффициентов), что не делает погоды ни в одном из контекстов.

Конкурент "Зенит" на неделе перекрыл ничью "Шахтера" с "Шерифом" своей ничьей с "Челси". "Зальцбург" вообще победил "Севилью" и прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, взяв бонус (2+5). Единственный неудачник, вместе с нашими, – это "Брюгге", проигравший и прекративший борьбу в еврокубках.

Но Бельгия будет точно представлена ​​в евровесне. Как и все остальные наши конкуренты (Россия, Австрия, Шотландия, Сербия). Последний тур группового раунда Лиги Европы и Лиги конференций не только раздаст последние евроочки осени/зимы, но и сформирует весеннюю сетку участников.

Интрига остается в отношении "Цервеной Звезды" (Сербия) (1/8-я или 1/16-я), "Партизана" (Сербия) (1/16-я или никуда), "Спартака" (Россия) (1/ 8-я, 1/16-я или никуда), "Локомотива" (Россия) (1/16-я или никуда), "Генка" (Бельгия) (1/16-я или никуда), "Рапида" (Австрия ) (1/16-я или никуда).

У Украины остался последний матч сезона. Для "Зари" поединок с "Буде-Глимтом" важен в контексте борьбы за третью корзину следующей Лиги Европы и посев в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Кроме того, победа или ничья будут означать установление личного сезонного рекорда по набору евроочков. Сейчас у "Зари" четыре балла. Это повторение сезонов 2014/15, 2017/18, 2019/20 и 2020/21. Больше луганчане не добывали никогда в своей истории.

Важные матчи Лиги Европы и Лиги конференций (09.12.2021) (в контексте борьбы Украины за как можно лцчшие позиции в Таблице коэффициентов, на пользу пойдут победы команд, что выделены жирным):

Лига Европы

"Лион" (Франция) 19:45 "Рейнджерс" (Шотландия);

"Рейнджерс" (Шотландия); "Штурм" (Австрия) 19:45 "Монако" (Франция);

"Легия" (Польша) 19:45 "Спартак" (Россия);

"Спартак" (Россия); "Антверпен" (Бельгия) 19:45 "Олимпиакос" (Греция);

"Брага" (Португалия) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);

"Црвена Звезда" (Сербия); "Марсель" (Франция) 22:00 "Локомотив" (Россия);

"Локомотив" (Россия); "Селтик" (Шотландия) 22:00 "Бетис" (Испания) ;

; "Генк" (Бельгия) 22:00 "Рапид" (Австрия)*.

* - в этом матче сражаются представители двух стран-конкурентов Украины в Таблице коэффициентов; кто-то из них гарантированно останется без евровесны.

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway

Лига конференций

ЛАСК (Австрия) 19:45 ХИК (Финляндия) ;

; "Гент" (Бельгия) 19:45 "Флора" (Эстония);

"Партизан" (Сербия) 19:45 "Анортосис" (Кипр) ;

; "Заря" (Украина) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия).

Все матчи игрового дня:

скриншот - soccerway

Итог в Таблице коэффициентов будет подведен после всех матчей игрового дня.